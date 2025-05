SG Diemeltal 08 kann mit einem Sieg Kreisliga A Meister werden

15 Minuten später um 13:00 Uhr läuft unsere Erste in Hohenkirchen auf. Gegner ist Espenau II – 3 Punkte brauchen wir, um den Meistertitel festzumachen. So einfach das auf dem Papier klingt, so hart wird’s auf dem Platz. Denn gerade in solchen Spielen wird aus Druck schnell Hektik. Espenau hat in der Rückrunde zwar keinen Sieg geholt, aber wer denkt, das wird ein Selbstläufer, der hat Kreisfußball nicht verstanden.

Was uns zuversichtlich stimmt: die Woche, die hinter uns liegt. Am Dienstag standen knapp 20 Leute auf dem Platz, am Donnerstag genauso viele. Volles Haus im Training, hohe Intensität, jeder wollte sich zeigen, jeder hat Bock. Man merkt einfach, dass bei der SGD etwas passiert und wir alle wissen wo es hingeht 💪🏼💙🤍