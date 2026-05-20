SG Dettingen: "Aber jetzt passt es"

– Foto: SG Dettingen

Der vorzeitige Titelgewinn der SG Dettingen in der Kreisliga B1 Donau/Iller ist perfekt. Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison ist die Mannschaft nach einer konstanten Spielzeit nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Während das Team den sportlichen Meilenstein gemeinsam mit den Fans feiert, steht bereits fest, dass Erfolgstrainer Younis Mohsen den Verein im Sommer verlassen wird.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei der SG Dettingen eine Welle der Erleichterung und Freude ausgelöst. Mit einer Bilanz von 14 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage steht das Team zwei Spieltage vor dem Ende der Runde uneinholbar ganz oben. Mit 45 Punkten und einem Torverhältnis von 53:10 hat die Mannschaft den Verfolger SV Unterstadion, der bei 37 Punkten aus ebenfalls 18 Spielen (11 Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen, 57:23 Tore) steht, entscheidend distanziert.

„Natürlich haben wir die Meisterschaft ordentlich gefeiert. Nach so einer intensiven Saison fällt schon eine große Last ab, und es war einfach schön, den Erfolg gemeinsam als Team, mit dem Verein und unseren Fans genießen zu können“, schildert Trainer Younis Mohsen gegenüber FuPa die emotionale Atmosphäre nach dem Erreichen des Ziels.

Ein Vierjahresplan findet seinen erfolgreichen Abschluss

Dass der große Wurf in dieser Spielzeit gelingen würde, war das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung und des unbedingten Willens zur Wiedergutmachung der vergangenen Jahre. Oft schrammte der Verein nur haarscharf am Erfolg vorbei. „Wir wussten schon, dass wir eine starke Mannschaft haben und oben mitspielen können. Unser Ziel war es, eine gute und konstante Saison zu spielen und möglichst lange im Aufstiegsrennen dabei zu sein. Dass wir am Ende tatsächlich den Titel holen, freut uns natürlich umso mehr“, betont Younis Mohsen stolz.

Für den Coach schließt sich damit ein Kreis: „Das habe ich seit vier Jahren, seit ich zur SG Dettingen kam, geplant. Jedes Jahr waren wir fast dabei mit dem Aufstieg, aber leider hat es wegen zwei bis drei Punkten nicht gereicht. Aber jetzt passt es.“

Der unbändige Teamgeist trotzt allen personellen Engpässen

Der entscheidende Faktor im engen Titelrennen war die charakterliche Stärke des Kaders. Selbst verletzungsbedingte Ausfälle oder urlaubsbedingte Abwesenheiten konnten den Lauf des Spitzenreiters nicht stoppen, da das gesamte Vereinsgefüge inklusive der Reserve funktionierte. Younis Mohsen führt den Erfolg auf die mannschaftlichen Tugenden zurück: „Entscheidend war aus meiner Sicht vor allem der starke Teamgeist. Wir haben auch in schwierigen Phasen bei Verletzungen oder Urlaub immer zusammengehalten, auch mit der Reservemannschaft, und uns gegenseitig unterstützt. Dazu kamen Konstanz, Disziplin und die Bereitschaft, in jedem Spiel alles zu investieren.“

Die perfekte Symbiose aus Jugend und Erfahrung

Sportlich überzeugte der Meister durch eine ausgewogene Balance auf dem Platz, die es erlaubte, in den entscheidenden Phasen die richtigen Akzente zu setzen. Die Mischung innerhalb der Mannschaft erwies sich als optimaler Erfolgsfaktor. „Unsere größte Stärke ist definitiv das Kollektiv. Wir haben viele unterschiedliche Qualitäten im Team – erfahrene Spieler, junge Talente und eine gute Mischung aus Kampfgeist und spielerischer Qualität. Außerdem stimmt die Stimmung innerhalb der Mannschaft einfach“, lobt der Trainer die Zusammensetzung und das intakte Innenleben seiner Auswahl.

Gemeinsame Reisepläne und der nächste sportliche Schritt

Nach den sportlichen Pflichten steht für die Mannschaft bald die verdiente Belohnung im Vordergrund, um das erfolgreiche Jahr gebührend zu verabschieden. „Eine Abschlussfahrt ist geplant. Wir wollen die Saison gemeinsam ausklingen lassen und noch ein paar schöne Tage miteinander verbringen. Das genaue Ziel steht beziehungsweise wird intern noch abgestimmt“, verrät Younis Mohsen.

Das sportliche Recht, eine Etage höher in der Kreisliga A anzutreten, soll auf jeden Fall wahrgenommen werden, wofür hinter den Kulissen bereits intensiv gearbeitet wird: „Stand jetzt ist geplant, das Aufstiegsrecht wahrzunehmen. Der Verein arbeitet bereits intensiv an den Voraussetzungen, damit wir den nächsten Schritt gehen können.“

Ein Abschied auf dem sportlichen Gipfel des Erfolgs

Trotz der aktuellen Euphorie steht der Verein vor tiefgreifenden Veränderungen, da der Architekt des Aufstiegs im Sommer eine neue Herausforderung annehmen wird. Dies schränkt naturgemäß die Einblicke in die kommenden Planungen ein. „Da ich den Verein nach der Saison verlassen werde und künftig eine neue Aufgabe bei einem anderen Verein übernehme, kann ich zu den Kaderplanungen für die kommende Saison aktuell nichts sagen“, verkündet Younis Mohsen seinen Abschied.

Auch bezüglich der neuen Spielzeit hält sich der scheidende Coach bedeckt: „Auch zum Ziel für die Saison 2026/2027 möchte ich mich deshalb nicht äußern, da die sportliche Ausrichtung künftig nicht mehr in meinem Verantwortungsbereich liegt. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein aber natürlich weiterhin viel Erfolg.“

Ein historischer Meilenstein in der eigenen Trainerkarriere

Für den Trainer selbst stellt dieser Titel einen ganz besonderen Meilenstein in seiner langjährigen Laufbahn dar, da er seine Fähigkeiten nun auch im Herrenbereich unter Beweis stellen konnte. Zuvor war er vor allem im Nachwuchs erfolgreich aktiv gewesen. „Für mich persönlich ist dieser Aufstieg etwas ganz Besonderes, weil es bereits der vierte Aufstieg meiner Trainerkarriere ist. Zuvor durfte ich bereits mit der C-Jugend in die Landesstaffel, mit der B-Jugend in die Verbandsliga und mit der A-Jugend ebenfalls in die Verbandsliga aufsteigen. Alle bei der TSG Ehingen, dem Verein, bei dem ich circa 30 Jahre gespielt und trainiert habe“, blickt Younis Mohsen bewegt zurück. Sein stolzes Fazit lautet: „Jetzt auch noch den Aufstieg im Aktivenbereich zu schaffen, macht mich natürlich sehr stolz.“