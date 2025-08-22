– Foto: André Nückel

SG Denkershausen/Lagershausen verpflichtet Torhüter Andreas Beier 28-Jähriger kommt von der SG Sülbeck/Immensenund bildet künftig ein Torwart-Duo mit Paul Brollik

Die SG Eintracht Denkershausen/Lagershausen hat auf die personellen Engpässe im Tor reagiert und Andreas „Atze“ Beier verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung von der SG Sülbeck/Immensen in die Teicharena. „Ein großer Dank geht nach Sülbeck, die Atze keine Steine bei seinem Wechselwunsch in den Weg gelegt haben“, erklärte SG-Spartenleiter Marcel Corde.

Ergänzung für das Torhüterteam Bei der Bezirksliga-Mannschaft wird Beier künftig mit dem 18-jährigen Paul Brollik das Torhütergespann bilden. Zudem trifft er mit Trainer Tobias Mann auf einen alten Bekannten: Unter Mann spielte Beier bereits in seiner Zeit beim SV Mackensen. „Ich freue mich, dass es mit dem Wechsel nun doch noch geklappt hat. Atze hat einen guten Charakter und wird uns mit seinen Fähigkeiten sportlich bereichern“, sagte Mann. Hintergrund des Transfers ist die längerfristige Abwesenheit von Stammtorhüter Torben Odparlik, der dem Team berufsbedingt mindestens ein halbes Jahr fehlen wird.