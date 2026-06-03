SG Denkershausen-Lagershausen präsentiert ersten Neuzugang

– Foto: André Nückel

Die SG Denkershausen-Lagershausen hat ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Luan Fazlijaj kommt ein 22 Jahre alter Offensivspieler vom TSV Elvershausen. Trainer Tobias Mann sieht in dem talentierten Linksfuß großes Entwicklungspotenzial.

Fazlijaj wurde in den Jugendabteilungen des FC Eintracht Northeim ausgebildet und bringt nach Einschätzung seines neuen Vereins eine starke fußballerische Grundlage mit. Im Probetraining überzeugte er die Verantwortlichen insbesondere durch seine technischen Fähigkeiten, seinen starken linken Fuß und seine Qualitäten im Torabschluss.

Für den Offensivspieler ist der Wechsel vor allem mit der Aussicht verbunden, sich auf höherem Niveau zu beweisen. „Ich habe mich für den Wechsel nach Denkershausen entschieden, weil ich noch einmal die Chance nutzen wollte, höherklassig Fußball zu spielen. Die Bezirksliga ist für mich eine spannende Herausforderung, auf die ich richtig Lust habe“, erklärt Fazlijaj. Zudem habe ihn das „Gesamtpaket“ bei der SG überzeugt.

Für seine Zeit beim Bezirksligisten hat sich der Neuzugang klare Ziele gesetzt. Er wolle sich schnell in die Mannschaft integrieren, sich sportlich weiterentwickeln und seinen Beitrag zum Erfolg des Teams leisten. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Saison mit der Mannschaft“, sagt der 22-Jährige.

Auch Trainer Tobias Mann begrüßt die Verpflichtung ausdrücklich. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Luan einen physisch starken Offensivspieler für unseren Kader gewinnen konnten“, betont der Coach. Seine gute Technik und seine Qualitäten im letzten Drittel würden dem Spiel der SG zusätzliche Impulse verleihen.

Besonders wichtig sei für den Verein jedoch das Entwicklungspotenzial des Neuzugangs. „Mit seiner Verpflichtung setzen wir unseren Weg konsequent fort, jungen und entwicklungsfähigen Spielern Verantwortung zu übertragen und sie langfristig weiterzuentwickeln“, so Mann weiter.

Die SG Denkershausen-Lagershausen bedankt sich zudem beim TSV Elvershausen für die unkomplizierte Abwicklung des Wechsels. Mit Fazlijaj sichert sich der Bezirksligist frühzeitig eine junge Verstärkung für die Offensive.