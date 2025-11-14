SG Deißlingen empfängt Kolbingen, Straßberg ist in Gruol zu Gast

---





So., 16.11.2025, 14:30 Uhr TSV Frommern Frommern SV Wurmlingen Wurmlingen 14:30 PUSH



Frommern möchte nach der knappen Niederlage gegen Hardt/Lauterbach in die Erfolgsspur zurückkehren. Wurmlingen steht mit 12 Punkten auf Rang 16und benötigt dringend Punkte, um die rote Zone zu verlassen. Beide Teams kämpfen um Stabilität und Sicherheit vor der Winterpause.

---



Hardt/Lauterbach steht nach dem Sieg gegen Frommen Serie stabil auf Rang drei und möchte seine Position weiter festigen. Der SV Bubsheim wartet schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg und möchte mit einem Dreier das abrutschen in die untere Tabellenhälfte verhindern.

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr TSV Trillfingen Trillfingen SV Winzeln SV Winzeln 14:30 PUSH



Ein echtes Topspiel in der oberen Tabellenhälfte: Trillfingen will seine Serie von 10 ungeschlagen Spielen fortsetzen, während Winzeln nach der klaren Niederlage gegen Gruol/Erlaheim Wiedergutmachung anstrebt. Beide Teams trennen nur drei Punkte, ein Duell auf Augenhöhe.



Straßberg ist als Tabellenzweiter gefordert, um den Druck auf Deißlingen aufrechtzuerhalten. Die Gastgeber aus Gruol/Erlaheim haben zuletzt 3:0 beim SV Winzeln gewonnen und haben mit 21 Punkten den Blick klar nach oben gerichtet. Gruol wird alles dafür um möglicherweise erneut für eine Überraschung zu sorgen.

---



Der Spitzenreiter geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Aufsteiger aus Kolbingen. Deißlingen bleibt nach 15 Spielen ungeschlagen, während Kolbingen mit 15 Punkten dringend überraschen muss, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung.

---



Das Schlusslicht Ebingen steht unter Zugzwang – nach 14 Spielen wartet der Aufsteiger weiter auf den ersten Sieg. Der FC Hechingen reist mit Rückenwind nach dem Auswärtserfolg in Trossingen an und möchte sich weiter vom Tabellenkeller absetzen.

---



Trossingen will nach der Heimniederlage gegen Hechingen eine Reaktion zeigen. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Schramberg zählt für den Vierten der Tabelle nur ein Sieg, um den Kontakt zu Rang drei zu halten. Für die Gäste geht es um alles – mit sieben Punkten droht der frühzeitige Anschlussverlust.

---



Bösingen II/Beffendorf II (Platz 15) schöpft mit dem Sieg in Schramberg am vergangenen Spieltag neuen Mut, während Grosselfingen( (Platz 12) nach der Heimniederlage gegen Laufen/Eyach Wiedergutmachung betreiben möchte. Beide Mannschaften wollen wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

---



Ein Duell zweier formstarker Teams: Laufen/Eyach überzeugte zuletzt mit einem knappen Auswärtssieg und konnte drei Siege in Folge feiern, Dotternhausen kommt mit Rückenwind nach dem 4:1-Erfolg gegen Wurmlingen. Mit einem weiteren Sieg könnten Laufen in die obere Tabellenhälfte vorstoßen, Dotternhausen winkt die Top fünf.





