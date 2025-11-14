 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

SG Deißlingen empfängt Kolbingen, Straßberg ist in Gruol zu Gast

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 16. Spieltags 

Spitzenreiter SGM Deißlingen/Lauffen will seine Serie gegen den Aufsteiger SV Kolbingen fortsetzen, während der TSV Straßberg beim der SGM SV Gruol/SV Erlaheim gefordert ist. Im Kampf um die obere Tabellenhälfte trifft der TSV Trillfingen auf den SV Winzeln, und der SV Dotternhausen reist zum formstarken TSV Laufen/Eyach. Im Tabellenkeller hofft die SG Schramberg/SV Sulgen beim Gastspiel in Trossingen auf eine Überraschung, während der FC Hechingen beim Schlusslicht FV Rot-Weiß Ebingen 2006 zu Gast ist.

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
14:30

Frommern möchte nach der knappen Niederlage gegen Hardt/Lauterbach in die Erfolgsspur zurückkehren. Wurmlingen steht mit 12 Punkten auf Rang 16und benötigt dringend Punkte, um die rote Zone zu verlassen. Beide Teams kämpfen um Stabilität und Sicherheit vor der Winterpause.
---

So., 16.11.2025, 16:00 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
16:00

Hardt/Lauterbach steht nach dem Sieg gegen Frommen Serie stabil auf Rang drei und möchte seine Position weiter festigen. Der SV Bubsheim wartet schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg und möchte mit einem Dreier das abrutschen in die untere Tabellenhälfte verhindern.
---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
14:30

Ein echtes Topspiel in der oberen Tabellenhälfte: Trillfingen will seine Serie von 10 ungeschlagen Spielen fortsetzen, während Winzeln nach der klaren Niederlage gegen Gruol/Erlaheim Wiedergutmachung anstrebt. Beide Teams trennen nur drei Punkte, ein Duell auf Augenhöhe.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
14:30live

Straßberg ist als Tabellenzweiter gefordert, um den Druck auf Deißlingen aufrechtzuerhalten. Die Gastgeber aus Gruol/Erlaheim haben zuletzt 3:0 beim SV Winzeln gewonnen und haben mit 21 Punkten den Blick klar nach oben gerichtet. Gruol wird alles dafür um möglicherweise erneut für eine Überraschung zu sorgen.
---

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
15:00

Der Spitzenreiter geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Aufsteiger aus Kolbingen. Deißlingen bleibt nach 15 Spielen ungeschlagen, während Kolbingen mit 15 Punkten dringend überraschen muss, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung.
---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
14:30

Das Schlusslicht Ebingen steht unter Zugzwang – nach 14 Spielen wartet der Aufsteiger weiter auf den ersten Sieg. Der FC Hechingen reist mit Rückenwind nach dem Auswärtserfolg in Trossingen an und möchte sich weiter vom Tabellenkeller absetzen.
---

Morgen, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
15:00

Trossingen will nach der Heimniederlage gegen Hechingen eine Reaktion zeigen. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Schramberg zählt für den Vierten der Tabelle nur ein Sieg, um den Kontakt zu Rang drei zu halten. Für die Gäste geht es um alles – mit sieben Punkten droht der frühzeitige Anschlussverlust.
---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
14:30

Bösingen II/Beffendorf II (Platz 15) schöpft mit dem Sieg in Schramberg am vergangenen Spieltag neuen Mut, während Grosselfingen( (Platz 12) nach der Heimniederlage gegen Laufen/Eyach Wiedergutmachung betreiben möchte. Beide Mannschaften wollen wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln.
---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
14:30

Ein Duell zweier formstarker Teams: Laufen/Eyach überzeugte zuletzt mit einem knappen Auswärtssieg und konnte drei Siege in Folge feiern, Dotternhausen kommt mit Rückenwind nach dem 4:1-Erfolg gegen Wurmlingen. Mit einem weiteren Sieg könnten Laufen in die obere Tabellenhälfte vorstoßen, Dotternhausen winkt die Top fünf.


