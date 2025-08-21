SG Daxlanden beschließt Sommervorbereitung 🔴🔵

Daxlanden. Unter dem neuen Trainerduo Tim Bodin und Marvin Schmitt hat die SG DJK/FV Daxlanden eine kompakte, anspruchsvolle Sommervorbereitung absolviert. Nach der schwierigen Vorsaison (Platz 12/35 Punkte) standen das Zusammenfinden der Mannschaft und die Integration der jungen Spieler im Mittelpunkt. Das Programm umfasste acht Partien in zwei Pokalwettbewerben (Verbandspokal, Kreispokal) sowie mehrere Testvergleiche – überwiegend gegen Gegner aus vergleichbaren Leistungsbereichen (u. a. SV Büchenbronn, Kreisliga Pforzheim; KSC III, A-Klasse).

19.07. – Verbandspokal: FV Alemannia Bruchhausen – SG Daxlanden 3:4 Nach 0:2-Rückstand zeigte die Mannschaft ausgeprägte Widerstandskraft. Jan Malsam verkürzte noch vor der Pause (44.), Philipp Rayling glich in der Nachspielzeit aus (45.). Nach erneuter Führung der Gastgeber drehte Malsam mit zwei weiteren Treffern (68., 89.) die Partie. Ein früher Hinweis auf Effizienz und Mentalität.



27.07. – Verbandspokal:

SG Daxlanden – SV Büchenbronn 2:3 n. V.

Hochwertiger Vergleich auf Augenhöhe gegen einen Kreisligisten aus Pforzheim. Malsam (15.) und Kapitän Sebastian Rutz (50.) brachten die SG zweimal in Führung; der Ausgleich fiel jeweils rasch. Nach einer wetterbedingten Regenpause in der Verlängerung entschied ein später Treffer zugunsten der Gäste – sportlich dennoch ein reifer Auftritt.



30.07. – Kreispokal:

TSV Wöschbach – SG Daxlanden 1:2

Arbeitssieg beim B-Ligisten: Petar Čičak traf doppelt (50., 78.), dazwischen fiel der Ausgleich (63.). Die Defensive war phasenweise offen; Torhüter Julian Lemmer verhinderte mit mehreren Paraden den erneuten Rückstand.



31.07. – Testspiel:

SG Daxlanden – FC 21 Karlsruhe 4:1

Über weite Strecken kontrollierter Auftritt. Artem Vit (33., 75.), Efe Özderya (45.) und Julian Widy (89.) sorgten für klare Verhältnisse; der zwischenzeitliche Anschluss (56.) blieb folgenlos.



03.08. – Kreispokal:

SG Daxlanden – FC Germania Neureut 2:4

Gegen den Ligakonkurrenten reichte es trotz Marius Lätsch (6., 56.) nicht zu Punkten. Neureut agierte in den Umschaltmomenten konsequenter und nutzte Fehler konsequent aus.



07.08. – Testspiel:

SG Daxlanden – VfB Knielingen II 5:1

Deutlicher Heimsieg gegen einen A-Klassisten. Hohe Präsenz im letzten Drittel und gute Besetzung der Abschlussräume prägten die Partie.



10.08. – Testspiel:

FSSV Karlsruhe – SG Daxlanden 1:3

Zwei frühe Treffer durch Kolja Schenk (2.) und Julian Widy (28.) gaben Sicherheit; den Anschluss (55.) beantwortete Giovanni Bruno Gallo umgehend (59.). Stabiler Auswärtsauftritt.



14.08. – Testspiel:

SG Daxlanden – KSC III 6:3

Torreiches Finale der Vorbereitung. Jan Malsam erzielte vier Treffer (28., 57., 78., 87.), Čičak (12.) und Lätsch (66.) ergänzten. Offensiv hohe Variabilität; defensiv verbleiben Ansatzpunkte für den Feinschliff.



Einordnung und Stimme des Kapitäns



Die Sommervorbereitung war von hoher Taktung und klarer Struktur geprägt. Das Trainerteam setzte bewusst auf Organisation im Trainingsalltag, saubere Abläufe und eine abgestimmte Belastungssteuerung. Die Mannschaft steigerte das Spieltempo, gewann an Wettkampfschärfe und zeigte über längere Phasen Stabilität. Positiv hervorzuheben sind die geschlossene Teamdynamik und die schnelle Einbindung neuer Gesichter in bestehende Achsen.

Auch Kapitän Sebastian Rutz blickt zuversichtlich auf die neue Runde:

„Die Wochen waren intensiv und zielgerichtet. Wir haben strukturiert gearbeitet, klare Antworten erhalten und wissen, woran wir weiter ansetzen. Entscheidend wird sein, diese Arbeit früh in Punkte umzusetzen und dadurch schnell in einen stabilen Rhythmus zu kommen. Die Gruppe ist enger zusammengerückt, die neuen Jungs sind gut drin – jetzt freuen wir uns auf den Start zuhause vor unseren Leuten.“