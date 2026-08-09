 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

SG Dautphetal übernimmt die Spitze

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Erst Schweigeminute, dann Tabellenspitze. Die SG Dautphetal führt nach einem 5:0 die Fußball-Kreisliga B Biedenkopf an. Der SG Obere Lahn gelingt der Einstand +++

von Redaktion · Gestern, 20:15 Uhr · 0 Leser
Symbolbild © Christian Pomoja
Symbolbild © Christian Pomoja

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Kreisliga B Biedenk.
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FSV Buchenau II

Marburg-Biedenkopf. Die SG Dautphetal hat sich in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf mit dem 5:0 gegen Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen II erst einmal „den Hut aufgezogen“. Die SG Obere Lahn feierte zum Einstand ein 4:2 zu Hause gegen den FSV Buchenau II.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.