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Ligabericht
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SG Dautphetal übernimmt die Spitze
Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Erst Schweigeminute, dann Tabellenspitze. Die SG Dautphetal führt nach einem 5:0 die Fußball-Kreisliga B Biedenkopf an. Der SG Obere Lahn gelingt der Einstand +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Dautphetal hat sich in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf mit dem 5:0 gegen Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen II erst einmal „den Hut aufgezogen“. Die SG Obere Lahn feierte zum Einstand ein 4:2 zu Hause gegen den FSV Buchenau II.