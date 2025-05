SG Dautphetal schlägt nach Breidensteiner Führung zurück

Dautphetal-Dautphe. 500 Zuschauer, Sonnenschein und ein gepflegter Rasenplatz in Dautphe! Es war alles angerichtet für ein tolles Fußballfest, aber am Ende strahlten eher die Gäste vom TuSpo Breidenstein. Der B-Liga-Vizemeister holte beim (Noch)-A-Ligisten SG Dautphetal im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A Biedenkopf ein 2:2 (1:0)-Remis.