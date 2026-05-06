SG Dautphetal greift nach dem A-Liga-Relegationsplatz Teaser KLA & KLB BIEDENKOPF: +++ Am Mittwoch stehen in den Fußball-Kreisligen drei Nachholspiele auf dem Programm. In der B-Liga kann die SG Dautphetal mit einem Derbysieg den A-Liga-Relegationsplatz erobern +++ von Redaktion · Heute, 12:17 Uhr · 0 Leser

Silas Barth (Mitte) hat sich mit Gladenbach II den A-Liga-Aufstieg als Meister bereits gesichert, Manuel Freund (rechts) und die SG Dautphetal wollen der GSC-Reserve über die Relegation folgen. © Jens Schmidt

Maburg-Biedenkopf. Die Biedenkopfer Fußball-Kreisligen begradigen auf der Zielgeraden ihre Tabellenbilder. In der B-Liga will Relegationsanwärter SG Dautphetal am Mittwochabend gegen Nachbar Vatanspor Dautphe II vorlegen. Mit einem Derbysieg würde die Vier-Dörfer-Spilegemeinschaft vorläufig den zweiten Platz übernehmen. Mit dem VfL Weidenhausen II und dem FSV Buchenau II treffen zwei zuletzt arg gebeutelte Mannschaften aufeinander. In der A-Liga Biedenkopf reist der SSV Endbach/Günterod zu Tabellennachbar SG Silberg/Eisenhausen II.