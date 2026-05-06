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Ligavorschau
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SG Dautphetal greift nach dem A-Liga-Relegationsplatz
Teaser KLA & KLB BIEDENKOPF: +++ Am Mittwoch stehen in den Fußball-Kreisligen drei Nachholspiele auf dem Programm. In der B-Liga kann die SG Dautphetal mit einem Derbysieg den A-Liga-Relegationsplatz erobern +++
Maburg-Biedenkopf. Die Biedenkopfer Fußball-Kreisligen begradigen auf der Zielgeraden ihre Tabellenbilder. In der B-Liga will Relegationsanwärter SG Dautphetal am Mittwochabend gegen Nachbar Vatanspor Dautphe II vorlegen. Mit einem Derbysieg würde die Vier-Dörfer-Spilegemeinschaft vorläufig den zweiten Platz übernehmen. Mit dem VfL Weidenhausen II und dem FSV Buchenau II treffen zwei zuletzt arg gebeutelte Mannschaften aufeinander. In der A-Liga Biedenkopf reist der SSV Endbach/Günterod zu Tabellennachbar SG Silberg/Eisenhausen II.