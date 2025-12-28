SG Dautenheim/Eppelsheim will nach Integration weiter zusammenwachsen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SG Dautenheim/Eppelsheim. Zur Spielgemeinschaft hat uns Sebastian Rußbach, Mittelfeldspieler beim B-Klassisten, folgende Informationen übermittelt.

"Es herrscht eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Gut lief die Integration der beiden Vereine, als gemeinsame SG mit Dautenheim und Eppelsheim. Innerhalb der Mannschaft ist nicht bemerkbar, dass es sich um zwei Vereine handelt. Trotz mäßigem Saisonstart gab es eine positive Entwicklung der ersten Mannschaft, inklusive sehr starken spielen, mit einem Sieg gegen den dritten Guntersblum und einem Unentschieden gegen den zweiten Hochheim. Schlecht lief leider das abschneiden der zweiten Mannschaft, die trotz zum Teil ordentlichen Auftritten noch keinen Punkt holen konnte."

Was lief gut und was lief schlecht?

Gab es bereits Veränderungen oder sind in der Winterpause welche geplant?

"Nicolas Roth verlässt unsere SG leider wieder. Dafür kommen einige Langzeit verletzte wieder zurück, die als gefühlte Neuzugänge die Mannschaft nochmal ordentlich verstärken. Außerdem werden mit 2-3 Spielern noch Gespräche geführt."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen den aktuellen Schwung der ersten Mannschaft mitnehmen und weiter an Konstanz gewinnen, den Klassenerhalt sicherstellen und Zeitgleich positive Ergebnisse mit der zweiten Mannschaft erzielen. Und allgemein als SG weiter zusammen zu wachsen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"In der B-Klasse führt bei der Meisterschaft kein Weg an Spiesheim/Albig vorbei. Den zweiten Platz werden Guntersblum und Hochheim unter sich ausmachen. In der C-Klasse wird Gau Heppenheim, trotz überraschender Patzer zum Ende der Hinrunde Meister werden. Zweiter wird denke ich Dorn-Dürkheim, sie sind aus meiner Sicht, die beste Mannschaft."

