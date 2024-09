SG Darme/Schepsdorf wieder Stadtmeister

Bei der 22. Auflage der Damenfußball-Stadtmeisterschaft Lingen DFSL haben unsere Damen der SG Darme/Schepsdorf am Freitagabend in Brögbern zum neunten Mal gewonnen – und das zum dritten Mal in Folge, was mit einem lauten und dreifachen Jubel gefeiert wurde: „Das ist das ...“ – „Triple!“