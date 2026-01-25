SG Crussow krönt sich zum Hallensieger der Kreisklasse

Der Hallencup der Kreisklasse Uckermark hat am heutigen Sonntag in der Sporthalle „Neue Zeit“ in Schwedt einen Sieger gefunden. Acht Herrenmannschaften lieferten sich über mehrere Stunden hinweg einen intensiven Wettbewerb mit kurzen Spielzeiten, hoher Taktung und klaren Entscheidungen. Zehn Minuten pro Partie, zwei Vierergruppen und eine komplette Finalrunde verlangten den Teams alles ab. Am Ende setzte sich die SG Crussow durch und gewann das Finale gegen die SpG Criewen/Schwedt II mit 3:2.

Gruppe A mit klarer Spitze

In der Gruppe A treffen die SG Crussow, die SpG Criewen/Schwedt II, der Potzlower SV 49 und der Warnitzer SV Blau-Weiß aufeinander. Die SG Crussow setzt früh ein Zeichen und gewinnt deutlich mit 4:1 gegen Potzlower sowie mit 5:0 gegen Warnitz. Ein 1:1 gegen die SpG Criewen/Schwedt II reicht, um mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 10:2 den Gruppensieg zu sichern. Dahinter folgt die SpG Criewen/Schwedt II mit fünf Punkten. Potzlower sammelt zwei Zähler, Warnitz bleibt bei einem Punkt.

Gruppe B mit souveränem Favoriten

In der Gruppe B übernimmt der FSV City 76 Schwedt die Kontrolle. Drei Siege aus drei Spielen, darunter ein 3:0 gegen die SpG Storkow/Vietmannsdorf II und ein 2:1 gegen den FC Husaria Schwedt II, bringen neun Punkte und Platz eins. Die SpG Storkow/Vietmannsdorf II folgt mit sechs Punkten. Der FC Husaria Schwedt II erreicht drei Zähler, während der SV Rot Weiß Carmzow punktlos bleibt.

Halbfinals bringen klare Entscheidungen

Im ersten Halbfinale setzt sich die SG Crussow souverän mit 3:0 gegen die SpG Storkow/Vietmannsdorf II durch. Weniger eindeutig verläuft das zweite Halbfinale. Hier unterliegt der Gruppensieger FSV City 76 Schwedt überraschend der SpG Criewen/Schwedt II mit 1:3. Damit ist der Weg ins Finale für zwei Teams aus Gruppe A frei.

Platzierungsspiele mit offenem Ausgang

Auch abseits des Finales bleibt der Wettbewerb intensiv. Der Warnitzer SV Blau-Weiß gewinnt das Spiel um Platz sieben gegen den SV Rot Weiß Carmzow mit 3:2. Platz fünf sichert sich der Potzlower SV 49 mit einem 2:0-Erfolg gegen den FC Husaria Schwedt II. Im Spiel um Platz drei setzt sich der FSV City 76 Schwedt knapp mit 3:2 gegen die SpG Storkow/Vietmannsdorf II durch.

Finale als Höhepunkt des Turniers

Das Finale zwischen der SG Crussow und der SpG Criewen/Schwedt II wird zum würdigen Abschluss des Turniers. Beide Mannschaften kennen sich aus der Gruppenphase, beide gehen mit hoher Intensität in die entscheidenden zehn Minuten. Die SG Crussow behält die Übersicht, nutzt ihre Chancen konsequent und setzt sich mit 3:2 durch. Damit krönt sie einen konstanten Turnierauftritt mit dem Turniersieg.