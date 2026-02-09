SG Chambtal: Aufstiegstrainer Berger zieht Schlussstrich Am Saisonende werden der Bezirksligist und sein Übungsleiter nach drei erfolgreichen Jahren getrennte Wege gehen von Florian Würthele · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Tobias Berger gibt nur noch bis zum Ende dieser Saison die Richtung bei der SG Chambtal vor. – Foto: Redaktion Schwandorf

Die Entscheidungsträger der SG Chambtal müssen sich nach einem neuen Chefcoach umsehen. Aufstiegstrainer Tobias Berger verlässt den abstiegsbedrohten Nord-Bezirksligisten am Ende dieser Saison nach drei gemeinsamen Jahren. Seine Entscheidung teilte der 34-Jährige der Mannschaft und dem Verein vergangene Woche zum Start der Vorbereitung mit.

Im Sommer 2023 übernahm der ehemalige Spieler der DJK Vilzing und des ASV Cham das Ruder bei der SG Chambtal. Bald trennen sich die Wege wieder. „Ich habe den Verein frühzeitig darüber informiert, dass ich die Mannschaft noch bis zum Saisonende trainieren werde und danach als Trainer bei der SG Chambtal aufhöre. Die gemeinsame Zeit war für mich sehr besonders – wir haben haben viel erlebt, Herausforderungen gemeistert und Erfolge gefeiert, vor allem mit dem Aufstieg in die Bezirksliga und einer für alle unvergesslichen Relegation. Die Zeit bei der SG war sehr intensiv und für mich ist nun, nach drei Jahren, der richtige Zeitpunkt gekommen um aufzuhören. Bis dahin liegt mein voller Fokus darauf, mit der Mannschaft bis zum letzten Spieltag alles daran zu setzen, die Liga zu halten. Ich möchte mich schon jetzt bei allen Spielern, Zuschauern und Verantwortlichen für die Unterstützung und die schöne Zeit bedanken“, gibt Tobias Berger gegenüber FuPa einen Einblick in seinen Gedankengang. Wie geht es mit dem 34-jährigen Trainer nach dieser Saison weiter? „Über meine sportliche Zukunft habe ich mir aktuell noch keine konkreten Gedanken gemacht, schließe aber nicht aus, bei einer sportlich wie menschlich passenden Aufgabe auch künftig wieder im Fußball tätig zu sein. Der volle Fokus liegt für mich jedoch bis zum Sommer bei der SG Chambtal.“



Berger übernahm die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase. Ihm gelang es, das Team nach dem Bezirksliga-Abstieg neu auszurichten. Die erste gemeinsame Saison schloss man als Fünfter der Kreisliga Ost ab. Ein Jahr später glückte die Vizemeisterschaft und die Rückkehr in die Bezirksliga. Das Saisonfinale dürfte im SG-Lager unvergessen bleiben. In einem wahren Relegations-Krimi gegen den SV Burgweinting – inklusive des Ausgleichstreffers in der 120. Minute – hatte man im Elfmeterschießen die besseren Nerven. Dass die aktuelle Saison schwierig werden würde, war vorab klar, beendeten doch mehrere Akteure vergangenen Sommer ihre Karriere. Zur Winterpause belegt Chambtal in der Bezirksliga Nord den Abstiegs-Relegationsplatz 15. Auf direktem Wege ließe sich der Klassenerhalt nur noch mit einem echten Kraftakt realisieren.





Die Verantwortlichen der Fußballer aus Weiding und Dalking bringen Tobias Berger große Wertschätzung für seine geleistete Arbeit entgegen. Vorstandsvorsitzender Josef Heigl gibt zur Protokoll: „Die Trennung geht nicht von uns aus, wir hätten ihn gerne behalten. Tobias hat seine Gründe, die wir respektieren. Seine Arbeit hier war sehr erfolgreich und ist bei uns gut angekommen. Aus dem zur Verfügung stehenden Spielermaterial hat er das Beste herausgeholt. Die Zusammenarbeit in den drei Jahren war immer gut. Für mich war und ist er ein sehr loyaler und wertschätzender Trainer. Es fließt kein böses Blut und auch nach der Trennung werden wir uns so wie jetzt in die Augen schauen können“, bedauert Heigl das baldige Abschiednehmen. Der scheidende Trainer und der Klub sind sich einig, dass man bis zum Saisonende an einem Strang ziehen und versuchen wird, die schwierige Mission Klassenerhalt erfolgreich zu beenden. „Im Falle eines Abstiegs bricht für uns aber auch keine Welt zusammen“, betont Heigl, der sich mit seinen Mitstreitern nun auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger macht. „Wir sind Tobias dankbar, dass er uns seine Entscheidung frühzeitig mitgeteilt hat. Nun werden wir in Ruhe schauen, was für uns passt.“