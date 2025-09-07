SG C3 gewinnt auch das zweite Ligaspiel

Mit 30 Minuten Verspätung startete die Elf um Kapitän Lennox heute in ihr 2. Ligaspiel in ihrer ersten Saison als C-Junioren.

Nach eine langen Abtastphase erspielten sich die Jungs eine Chance nach der anderen, welche leider nicht das erhofft Ziel erreichten. Nach 20 Minuten löste Lennox die Anspannung bei allen Mitgereisten mit dem Treffer zum 0:1. Nur wenige Minuten reite sich auch Julian in die Torschützenliste ein.

Der heimische Vereinsschiedsrichter leitete mit Unterstützung die Partie, nachdem der angesetzte Schiri verletzungsbedingt nicht auftauchte.

Halbzeit: Die Ansprache fiel klar und deutlich aus. Man müsse energischer zum Ball, gerade in der Offensive, da hier noch mehr drin war.

Mit Anpfiff zur 2. Halbzeit starte man gut ins Spiel und wieder ist es Lennox der mit seinem Solo das 0:3 erzielte. Leider ließ man jetzt den Gegner mehr und mehr ins Spiel finden, sodass sie den 1:3 Anschlusstreffer platzieren konnten. Leicht beeindruckt von dem Sonntagsschuss funktionierte nur noch wenig und man hatte Mühe die Gastgeber vom Tor fern zu halten. In der 55. Minute dann der Schock 2:3.

Ab diesem Moment wurde es in alle Richtungen hektisch und der Schiri heizte mit ein paar unglücklichen Entscheidungen und parteiischen Äußerungen die Stimmung an. Alles nichts Spielentscheidendes aber unnötig.

Man drängte jetzt wieder mehr nach vorn um das erlösende 2:4 zu erzielen, jedoch etwas zu unkonzentriert, sodass auch der Gegner weiter zu seinen Chancen kam.

Nach 70 Minuten und 2-3 Minuten Nachspielzeit ertönte dann der ersehnte Schlusspfiff.

Fazit: Auch dreckige 3 Punkte sind 3 Punkte.

STAHL FEUER & @fcsaalfeld