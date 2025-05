SG C Junioren gewinnen souverän in Wismut

So., 11.05.2025, 10:30 Uhr

Die SG C-Junioren zeigte am Wochenende eine beeindruckende Vorstellung und siegte hochverdient mit 13:0. Der Gegner war in allen Belangen unterlegen, sodass das Spiel bereits zur Halbzeit entschieden war. Ein besonderes Ausrufezeichen setzte dabei Finn Morow, der gleich sieben Treffer erzielte. Besonders bemerkenswert: die Tore wurden größtenteils von Justin Bittner, der mit Spielübersicht glänzte vorbereitet. Justin selbst trug sich zudem dreimal in die Torschützenliste ein. Auch Linus schnürte einen Doppelpack, während Max den Torreigen mit einem weiteren Treffer komplettierte. Die Vorlagen kamen neben Justin (5 Assists) auch von Jonas, Rami (2), sowie Anton und Wilhelm.

Trotz des deutlichen Erfolgs mahnt das Trainerteam zur richtigen Einordnung des Spiels. In der kommenden Woche wartet mit dem Tabellenführer eine ganz andere Herausforderung auf die SG – dann muss sich die Mannschaft beweisen und alles raus kitzeln damit es mit einem Sieg klappt.