SG Brunslar/Wolfershausen verlängert mit Trainer Alexander Gautsche

Die SG Brunslar/Wolfershausen freut sich sehr, die Vertragsverlängerung mit Trainer Alexander Gautsche bekanntgeben zu können.

Die vergangene Saison 24/25 hat eindrucksvoll gezeigt, wie erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen Trainer, Mannschaft und Verein funktioniert. Unter der Leitung von Alexander Gautsche ist es dem Team gelungen, den direkten Wiederaufstieg in die Gruppenliga zu realisieren – ein sportlicher Erfolg, der die harte Arbeit, den Teamgeist und die klare sportliche Ausrichtung der gesamten Mannschaft widerspiegelt.

Besonders herausragend war dabei die Leistung in der Relegation: Die SG Brunslar/Wolfershausen konnte diese ungeschlagen und ohne ein einziges Gegentor für sich entscheiden. Diese beeindruckende Defensivstärke sowie die mannschaftliche Geschlossenheit stehen sinnbildlich für die Entwicklung, die das Team unter Trainer Gautsche genommen hat.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen der SG Brunslar/Wolfershausen und darauf, den gemeinsamen Weg weiterzugehen. Die vergangene Saison mit dem Wiederaufstieg und der starken Relegation hat sehr viel Kraft gekostet. In der Restrunde 25/26 wollen wir daher wieder mit unglaublichem Einsatz der Mannschaft, des Trainerteams, der Betreuer und des gesamten Umfelds angreifen. Genau auf diesem Teamgeist, Zusammenhalt und der täglichen Arbeit wollen wir weiter aufbauen, um auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Auch die Sportliche Leitung unterstreicht die Bedeutung der Vertragsverlängerung. Nico Röhn erklärt dazu:

„SG Leitung und Coach Alex Gautsche haben sich auf eine Fortsetzung der erfolgreichen, guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit für die Saison 2026/2027 geeinigt. Zusammen mit unseren Spielern, Betreuern und dem gesamten Umfeld wollen wir den gemeinsamen Weg mit Teamgeist, guter Kameradschaft und gegenseitiger Wertschätzung weitergehen. Gemeinsam wollen wir unsere gesteckten Ziele erreichen und weitere sportliche Erfolge feiern.“

Mit der Vertragsverlängerung bekennen sich beide Seiten klar zu den gemeinsamen Zielen: Die SG Brunslar/Wolfershausen möchte den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen, sich in der Gruppenliga etablieren und die positive sportliche Entwicklung fortsetzen. Dabei sollen weiterhin junge Spieler und die gesamte Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickelt werden.