SG Breitenberg/Sonnen vs. SSV Jahn: Wenn Wünsche wahr werden... Am Samstag um 15 Uhr gastiert der Drittligist im Rahmen der 1. BFV-Totopokalrunde in Breitenberg von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Kicker der SG Breitenberg/Sonnen empfangen am Samstag die Profis des SSV Jahn Regensburg. – Foto: Robert Geisler

Es ist ja nicht so, dass es in der jüngeren Vergangenheit nichts zu feiern gegeben hätte für die SG Breitenberg/Sonnen. "Erst der überraschende Pokalsieg nach 0:3-Rückstand, dann die historische Meisterschaft und der erstmalige Aufstieg in die Kreisliga", gerät der Sportlicher Leiter der Spielgemeinschaft, Tobias Krottenthaler immer noch ins Schwärmen. "Aber wenn du denkst, es geht nicht mehr besser...", muss er lachen. Dass nun sozusagen am Samstagnachmittag als Krönung die Profis des SSV Jahn Regensburg im Rahmen der ersten Runde des Bayerischen Totopokals in den Unteren Bayerischen Wald kommen, schlägt dem Fass - im positiven Sinn den Boden aus. Es ist durchaus nicht zu hochgegriffen, vom bisher größten Spiel der Vereinsgeschichte zu sprechen...

"Der Jahn hat bei uns in der Region einen klangvollen Namen und stand als unser Partnerverein auf unserem Wunschzettel ganz oben, noch vor den Münchner Löwen", erzählt Tobias Krottenthaler, der Sportliche Leiter bei der SG Breitenberg/Sonnen. Er und seine Mitstreiter erwarten eine große Kulisse im kleinen Ort. Wie viele Zuschauer es am Ende werden, ist schwer zu prognostizieren. Sicher ist aber: Es gibt viel zu tun! "Ich habe mir extra frei genommen, weil der Aufwand mit den ganzen behördlichen Auflagen doch sehr groß ist", schmunzelt Krottenthaler. Insgesamt sind über 100 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, um zum einen einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können und zum anderen, damit es den Zuschauern auch an nichts fehlen mag. "Ich hoffe, es wird nicht zweistellig. Das wäre schon ein Erfolg." Sportlich wird den Kreisliga-Aufsteiger den Profis aus der Domstadt kaum Paroli bieten können, dessen sind sie sich in Breitenberg auch bewusst. "Ich hoffe, es wird nicht zweistellig. Das wäre schon ein Erfolg", lacht Krottenthaler und ergänzt dann abschließend: "Unsere Spieler sollen das einfach genießen. Wann bekommt man als Hobbyfußballer schon mal die Möglichkeit, sich mit Profis messen zu können? Für unsere Jungs ist das der Lohn für eine überragende Vorsaison 2025/26." Personell kann der Underdog nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Jahn-Coach Sascha Hildmann will in Breitenberg einen deutlichen Sieg sehen. – Foto: Florian Würthele