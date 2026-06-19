SG Breitenberg: „Partywoche(n)“ nach dem historischen Titel

Historischer Erfolg: Die SG Breitenberg/Sonnen steigt mit der Meisterschaft in der Kreisklasse Passau/Freyung erstmals in die Kreisliga auf. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Die Meisterschaft der Kreisklasse Passau/Freyung ist offiziell eingetütet, die Pokale haben ihren Platz in den Vitrinen gefunden und das historische Abenteuer im Kreisoberhaus wirft bereits seine Schatten voraus. Zeit, einen Blick darauf zu werfen, was die SG Breitenberg / Sonnen in den vergangenen Wochen auf die Beine gestellt hat. Mit stolzen 63 Punkten und einem Torverhältnis von 96:26 dominierte die Spielgemeinschaft die Liga. Der entscheidende Meilenstein liegt zwar schon ein paar Wochen zurück, bleibt aber unvergessen: Am 24. Spieltag erlöste Maximilian Kainz in der 84. Minute mit seinem goldenen Tor zum 1:0-Sieg bei der SG Preming vor 350 Zuschauern seine Farben und machte den Titel endgültig perfekt. Es war der Startschuss für Feierlichkeiten, von denen man in den beiden Gemeinden noch lange sprechen wird.

Wer gedacht hatte, dass nach dieser ersten Nacht Schluss war, der täuschte sich gewaltig. Die gesamte Region versank in der Folge in einer kollektiven Jubelwoche. Krottenthaler beschreibt die enorme Eigendynamik, die sich in den Tagen danach entwickelte: "Anschließend fand eine regelrechte Partywoche statt. Wir trafen uns täglich in unseren Stammgaststätten und privat zum Feiern." Das absolute Highlight sollte aber erst noch folgen, als die Mannschaft wieder vor den eigenen Anhängern auflief. "Höhepunkt der Feierlichkeiten war das Fanfest am letzten Spieltag beim Heimspiel gegen Dreisessel. Wir hatten unsere Fans zu einem großen Fest eingeladen. Mit über 300 Leuten wurde die historische Saison gefeiert. Für Stimmung sorgte dabei die Blaskapelle Breitenberg. Ein unvergesslicher Abend", schwärmt der Funktionär. Doch damit nicht genug, denn der Party-Flieger wartete schon: "Danach ging es für einen Teil des Teams standesgemäß ab nach Malle. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete unsere Abschlussfeier im Vereinsheim Sonnen. Mit vielen Ehrengästen, unter anderen die Bürgermeister der Gemeinden, Vorstände etc. blickten wir mit einer unterhaltsamen Präsentation auf die Saison zurück."

Für beide Stammvereine der SG bedeutet dieser Sprung nach oben den ersten Kreisligaaufstieg der Vereinsgeschichte überhaupt. Dementsprechend extrem fiel die Erleichterung und der anschließende Jubel aus. "Natürlich haben wir den Aufstieg in die Kreisliga und den Totopokalsieg gebührend gefeiert", blickt Tobias Krottenthaler, Sportlicher Leiter der SG, voller Stolz zurück und ergänzt mit leuchtenden Augen: "Die Meisterschaft in der Kreisklasse ist zudem ein historischer Erfolg, da beide Vereine noch nie in der Kreisliga gespielt haben, dementsprechend wurde lang und ausgiebig gefeiert. Zunächst haben wir die Meisterschaft nach Abpfiff in Preming und anschließend, bis in die frühen Morgenstunden im Vereinsheim Breitenberg gefeiert."

Dass dieser Meilenstein kein Zufallsprodukt ist, liegt an der enormen Konstanz im Kader. Die Mannschaft funktioniert seit Jahren als verschworener Haufen, der sich auch von Angeboten höherklassiger Vereine nicht auseinanderreißen ließ. "Ich kann vor unserer Mannschaft nur den Hut ziehen", betont Krottenthaler voller Respekt für seine Jungs. „Ich begleite viele Spieler schon sehr lange und Sie haben sich stetig weiter entwickelt, sind zu einer richtigen Einheit auf und neben dem Platz geworden." Genau in dieser personellen Beständigkeit sieht er auch das größte Plus der SG: "Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass die Truppe seit vielen Jahren zusammen bleibt. Trotz höherklassiger und lukrativer Angebote bleiben die Jungs und bekennen sich zur SG, was den Spielern sehr hoch anzurechnen ist."

Dabei will Krottenthaler den Erfolg ausdrücklich auf breite Schultern verteilt wissen. Ein Ein-Mann-Orchester gab es beim Champion nicht, das Ganze war ein echtes Gemeinschaftsprojekt der gesamten Region: "Es ist schwierig einzelne Personen hervorzuheben. Der Erfolg der vergangenen Saison hat viele Gesichter", stellt er klar und vergisst dabei niemanden, der seinen Teil beigetragen hat: "Angefangen von unseren engagierten Trainerteam, über die Spieler bis hin zu den vielen Ehrenamtlichen Helfern, die unzählige Stunden in unsere SG investieren. Auch unseren zahlreichen Fans gilt ein riesiger Dank für die unglaubliche Unterstützung."

Weichenstellung für die Zukunft: Umbruch vor dem Kreisliga-Start

Nachdem die Feierlichkeiten nun endgültig verdaut sind, richtet sich der Fokus im Verein voll auf die anstehende Herausforderung im Kreisoberhaus. Dort wartet eine völlig neue sportliche Realität auf den Neuling, der zudem schmerzhafte personelle Verluste auffangen muss. Mit Niclas Holzinger sowie Tobias und Matthias Simml brechen drei absolute Leistungsträger weg. "Wir freuen uns natürlich schon sehr auf die neue Saison in der Kreisliga", blickt Krottenthaler voraus, schiebt aber sofort hinterher: "Leider haben wir mit Niclas Holzinger, Tobias und Matthias Simml drei schwerwiegende Abgänge zu verkraften. Alle drei waren tragende Säulen der vergangenen Jahre und sind nur schwer zu ersetzen."

Die Sportliche Leitung arbeitet deshalb im Hintergrund intensiv daran, das Team für das Abenteuer Kreisliga zu wappnen, ohne die eigene Identität zu verlieren. "Aus unserer Jugend sind einige vielversprechende Talente aufgerückt", beschreibt er den Weg, den man nun einschlagen will. Untätig ist man auf dem Transfermarkt aber keineswegs: "Wir sind aktuell auf der Suche nach möglichen Neuzugängen. Aktuell laufen dazu auch einige Gespräche."

Auch im Unterbau der SG wurden für die neue Spielzeit wegweisende Veränderungen beschlossen. Die Reserve verlässt ihre alte Liga und sucht künftig den echten Wettkampf gegen erste Mannschaften im Ligabetrieb. "Unsere zweite Mannschaft zukünftig in der A-Klasse und nicht mehr in der Reserve an den Start gehen", erklärt Krottenthaler und blickt der gesamten Entwicklung absolut tiefenentspannt entgegen: "Ganz allgemein freuen wir uns auf die neue Herausforderung in der Kreisliga. Ein Duell mit besonderer Bedeutung gibt es für uns nicht." Die geschichtsträchtige Meistersaison ist damit endgültig eingeordnet und verarbeitet – und die SG Breitenberg / Sonnen steht in den Startlöchern für das nächste Kapitel!