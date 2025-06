SG Breisach/Gündlingen steigt als Meiser in die Kreisliga A auf

Die SG Breisach/Gündlingen sicherte sich am letzten Spieltag in der Kreisliga B, Staffel 3, den Meistertitel. Vor dem letzten Spieltag hatte das Team von Erik Uetz und Michael Respondek gegenüber dem Zweitplatzierten FSV Ebringen drei Punkte Vorsprung und zudem das deutlich bessere Torverhältnis.

Das markante Ergebnis an Vortag in der Staffel 4, wo sich der bisherige Tabellenzweite VfR Hausen II dank einem 23:1-Kantersieg noch etwas überraschend die Meisterschaft sicherte, galt als Warnung für die Spielgemeinschaft. Mit dem torlosen Remis am vorletzten Spieltag gegen den SV Kappel hatte man den vorzeitigen Aufstieg verpasst.

Beim FC Wolfenweiler-Schallstadt II konnte die SG Breisach/Gündlingen bereits die ersten Torchance zur Führung nutzen. Nach einem diagonalen Steilpass lief Niklas Figlesthaler alleine auf das Tor der Wölfe zu und traf zum 0:1 (6. Minute). Das 0:2 durch Robin Blei (22. Minute) resultierte aus einem Foulelfmeter. Schiedsrichter Dirk Thoma entschied auf Foulspiel von Schlussmann Karl Magnus Brack. In der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber sichtlich motiviert den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterten jedoch entweder an Gästetorwart Manuel Imgraben oder an der verbesserungsfähigen Chancenauswertung. Nach Schlusspfiff konnten die Kaiserstühler mit den zahlreichen Fans die Meisterschaft feiern.