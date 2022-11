SG Breisach/Gündlingen sendet kleines Lebenszeichen im Abstiegskampf Beim Schlusslicht SC Gutach/Bleibach setzte sich die zu Saisonbeginn neu ins Leben gerufene Spielgemeinschaft mit 3:0 durch.

"Uns war klar, dass wir einen Sieg brauchten, um uns im Abstiegskampf noch einmal anzumelden. Wir haben unsere Chancen gut genutzt“, analysierte SG-Trainer Rainer Leutner. Etwas überraschend findet sich seine Elf nach dem Zusammenschluss im Vorfeld der Saison in den unteren Tabellenregionen wieder. Durch den dritten Saisonsieg ist der Weg zu den Nicht-Abstiegsplätzen zumindest etwas kürzer geworden. Beim SC Gutach/Bleibach scheinen ein Jahr nach der Rückkehr in die Kreisliga A hingegen bereits frühzeitig jegliche Chancen auf den Klassenerhalt dahin. Lediglich fünf Punkte sammelte die Elf von Moritz Hübner und Robert Schäfer bisher. „Wir wollen einfach wieder ein Spiel gewinnen. Das steht im Vordergrund“, so das Trainerduo, dass über mögliche Rechenspiele in Richtung Klassenerhalt derzeit keine Gedanken verliert.