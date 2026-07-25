SG Breisach/Bötzingen verabschiedet ihren Trainer Florian Torn

Florian Torn – Foto: Verein

Neun Jahre sind weit mehr als nur eine Zahl. In dieser Zeit hast du unsere Mannschaft geprägt, begleitet und weiterentwickelt. Du warst nicht nur Trainer, sondern auch Motivator, Zuhörer, Ratgeber und ein verlässlicher Begleiter, auf und neben dem Platz. Mit viel Herzblut, Geduld und Leidenschaft hast du unzählige Trainingseinheiten geleitet, Siege mit uns gefeiert, Niederlagen gemeinsam verarbeitet und uns immer wieder daran erinnert, dass Zusammenhalt und Teamgeist die Grundlage unseres Erfolgs sind. Du hast jede Spielerin individuell gefördert und gleichzeitig aus vielen Einzelspielerinnen ein echtes Team geformt. Dabei stand für dich nicht nur die sportliche Entwicklung, sondern auch der Mensch im Mittelpunkt. Genau das hat deine Arbeit so besonders gemacht.

Im Namen der gesamten Frauenmannschaft sowie der Vereine möchten wir dir von Herzen Danke sagen, für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Zeit, deine Leidenschaft und die vielen Erinnerungen, die wir gemeinsam schaffen durften. Die vergangenen neun Jahre werden für uns immer ein bedeutender Teil unserer Vereinsgeschichte bleiben. Auch wenn sich unsere Wege als Trainer und Mannschaft nun trennen, wünschen wir dir für deinen weiteren Weg, sportlich wie privat, von Herzen nur das Beste, Gesundheit, Erfolg und viele neue schöne Momente.