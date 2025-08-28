SG Bramsche/Messingen bebt! 3:2-Zittersieg gegen Lingen

Die SG Bramsche/Messingen II hat im Kellerduell der 3. Kreisklasse Süd einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen TuS Lingen III setzten sich die Hausherren mit 3:2 durch und gaben den knappen Vorsprung nach einer starken Anfangsphase nicht mehr aus der Hand.

Schon früh stellten Holle (11.) und Hüsing (17.) die Weichen auf Sieg. Ein direkter Freistoß von Holle zum 3:0 (30.) schien die Partie vorzeitig zu entscheiden. Doch Lingen verkürzte noch vor der Pause durch Heinen (34.) und kam im zweiten Abschnitt deutlich besser ins Spiel.

Nach Chancen von Ruci und Noori brachte Letzterer die Gäste in der 70. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss endgültig zurück ins Spiel. In der Schlussphase drückte der TuS, blieb aber ohne Durchschlagskraft. Bramsche/Messingen verteidigte leidenschaftlich und brachte den Erfolg ins Ziel.

Liveticker-Schreiber Markus Meer sah die Partie mit 919 Aufrufen dokumentiert und bilanzierte: „Der TuS war nach der Pause besser, vorne aber nicht zwingend genug. Messingen verteidigt die Führung und siegt verdient.“