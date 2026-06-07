SG BOS kassiert halbes Dutzend zum Saisonabschluss

Der 22. und letzte Spieltag stand an in der Frauen-Bezirksliga Weser-Ems Süd für das Team um Stefan Kuhlmann, Waldemar Reimer und Dirk Kuchenbecker. Nach einer teils desillusionierenden und katastrophalen Abstiegssaison in der Landesliga 24/25 konnte sich unsere heimische SG wieder zurück in der Bezirksliga neu aufbauen und deutlich wieder stabilisieren. Angesichts der im Anschluss stattfindenden Saisonabschlussparty des TV 01 Bohmte musste am Samstagnachmittag im heimischen Sportpark Ovelgönne aber erst noch der allerletzte, sportlich aber überhaupt nicht mehr relevante, Spieltag absolviert werden, gegen die weit angereisten Gäste aus der Grafschaft, die SG Lohne/Wietmarschen I. Wohl in Gedanken (megagrins) mehr beim Feiern danach als beim Fußball, setzte es beim Abpfiff eine auch in der Höhe vollkommen verdiente 2:6-Heimschlappe. Aber wie erwähnt, ohne jegliche Auswirkungen. Die Gäste, für die es aber auch um rein gar nichts mehr ging, hatten aber eine deutlich sichtbare, viel größere, Portion Bock auf Fußball mitgebracht, waren der heimischen SG an sich von Beginn an in allen Belangen hochüberlegen. Die SG LW bestach durch ein ziemlich hohes Pressing, unermüdliches Laufspiel und intensive Zweikampfführung. Dadurch waren eigentlich die Gastgeberinnen permanent unter Druck. Folgerichtig hieß es früh nach 7 Minuten bereits 0:1. Hereingabe von der linken Seite, Madeleine Niehoff zentral am 5er drückte das Leder mit Mühe rein. Nichtsdestotrotz war es aber zunächst eine relativ abwechslungsreiche Begegnung, die über die Platte der Ovelgönne ging. Die eindeutig größere Genauigkeit in den Aktion besaßen aber stets die Gäste. Das 0:2 fiel nach 23 Minuten. Hereingabe von der rechten Seite in den Strafraum, Jessica Hendrischk, viel zu ungedeckt, konnte BOS-TW Anna-Lena Schlüter aus 7m überwinden, quasi unter die Latte. Und es dauerte nur weitere 6 Minuten bis zum 0:3. Konter der Gäste, im BOS-Strafraum legte Eling quer auf Jessica Hendrischk, die aus 6m nur noch ins leere Tor schieben musste. Es schien hier recht frühzeitig schon deutlich zu werden gegen die Gastgeberinnen, die auch nicht die allermeisten Mittel finden, sich klare Chancen rauszuspielen. Doch die Gastgeberinnen wehrten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit viel Rückgrat. Lohn dafür die erste Großchance in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Sarah Höppke. Höppke stand fast alleine vor der gegnerischen Torfrau, die aber glänzend mit dem Fuß klären konnte. Es ertönte der Halbzeitpfiff. Hochverdiente Führung der Gäste zur Pause. Die SG LW war einfach viel genauer, druckvoller und zielstrebiger in ihren Aktionen. Die SG BOS hatte somit ein gewaltiges Brett in den 2. Durchgang hinein zu schleppen. Weiteres blieb abzuwarten. Dreifach-Wechsel der SG BOS zum 2. Durchgang, und die Kuhlmann-Elf versuchte im Folgenden mit aller Macht ins Spiel zu kommen, erhöhte den Druck. Und man belohnte sich durch den Anschlußtreffer von Finja Schleußinger in Minute 57. Ein Abpraller landete bei Schleußinger, die zentral im Strafraum postiert war, und mit ihrem ersten Abschluss an der glänzend parierenden Torfrau noch scheiterte. Den Abpraller daraus drückte sie allerdings, halb im Fallen, aus 7m rein. Der Trainer der Gäste sah in dieser Phase noch Gelb wegen Meckern. Die SG BOS erarbeitete sich in dieser Phase mehr und mehr Abschlüsse, aber genau in eben diese Phase hinein kassierte man den Genickschlag durch das 1:4. Minute 63, Konter der Gäste, ähnliches Strickmuster wie bei vorangegangenen SG LW-Treffern, flache Hereingabe von der rechten Seite, Eling am 5er drückte das Leder rein. Das 1:4 und die kurz danach folgende Trinkpause waren dann endgültig der gezogene Stecker für die Kuhlmann-Elf. Minute 71, ein Ball wurde aus dem Strafraum zurück rausgelegt auf Wenke Eling, die etwa 18m halblinks postiert war, und mit einem Drehschuss rechts unten rein traf, 1:5. Weitere 3 Minuten später gar das 1:6. Wenke Eling scheiterte zunächst mit ihrem Abschluss an der gut parierenden Anna-Lena Schlüter, den Abpraller daraus konnte Madeleine Niehoff dann allerdings aus kurzer Distanz mühelos verwerten. Es spricht aber sehr für die Moral der Gastgeberinnen, sich hier nicht komplett auseinander nehmen zu lassen, im Gegenteil, sogar noch auf weitere eigene Treffer aus zu sein. Aber mehr als das 2:6 durch ein Eigentor von Johanna Schlie, die eine flache Hereingabe von links im Strafraum von Josefin Schafmeier unter Bedrängnis ins eigene Netz drückte. Das war es dann von dieser Abschluss-Partie. Schiedsrichter Dennis Meinders pfiff dann sehr pünktlich ab, und die Sause an der Ovelgönne konnte beginnen. Fazit: So lieber Staffelleiter. Von Seiten der SG BOS und der SG LW kannst du die Saison 25/26 in der Frauen-Bezirksliga Weser-Ems Süd jetzt zumachen. Es ist alles absolviert und alles geregelt. Ein torreiches Match zum Abschluss wurde hier an der Ovelgönne nocheinmal präsentiert, konnte man sich gut anschauen. Jetzt geht es an die Verköstigung der diversen Hopfenkaltschalen. Wir sehen uns wieder in der Saison 26/27. Bis dahin euch allen alles Gute und eine schöne Sommerpause.