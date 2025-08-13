SG Borstel-Sangenstedt/Handorf feiert Traumstart in der Bezirksliga

Was für ein Einstand: „Unser erstes Bezirksliga-Spiel – und direkt ein echtes Ausrufezeichen!“, freute sich die SG Borstel-Sangenstedt/Handorf auf Instagram nach dem 6:2-Erfolg über den VfL Lüneburg.

Unter dem neuen Trainer Timon Freyer startete der Aufsteiger hochmotiviert in die Partie. Die ersten 30 Minuten liefen „fast wie aus dem Lehrbuch“ – konzentriert, ballsicher und mit hohem Tempo setzte die SG die Gäste permanent unter Druck. Die Belohnung folgte prompt: Innerhalb einer halben Stunde stand es bereits 4:0 durch Treffer von Katharina Edelsbacher (3., 13.), Antonia Menzel (21.) und Alicia-Theres Strampe (30.).

„Vielleicht lief es in dieser Phase sogar zu gut, denn gegen Ende der ersten Halbzeit ließen wir nach“, so die SG weiter. Der VfL nutzte die Unachtsamkeiten eiskalt und verkürzte durch Julia Marten (34.) und Anna Katharina Kunze (44.) auf 4:2. „Der Halbzeitpfiff kam uns da gerade recht, um wieder Ruhe und Ordnung ins Spiel bringen zu können.“

Nach dem Wiederanpfiff lieferte Das Team von Trainer Freyer eine kämpferische und geschlossene Teamleistung. Jeder rannte für den anderen, Zweikämpfe wurden konsequent angenommen und der Druck hochgehalten. In der 84. Minute machte Daniela Rabeler mit dem 5:2 alles klar, Antonia Menzel setzte in der Nachspielzeit den 6:2-Schlusspunkt.