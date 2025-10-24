SG Bornim und Glienicke teilen sich die Punkte – Angermünder FC jubelt

Der 8. Spieltag der Landesliga Nord begann heute mit zwei intensiven Begegnungen, die den Fokus ganz klar auf den Abstiegskampf legten. Sowohl in Bornim als auch in Angermünde ging es um wichtige Zähler im Kampf gegen die Rote Laterne. Am Ende gab es in Bornim eine Punkteteilung, während Angermünde mit einem Heimsieg gegen Buckow/Waldsieversdorf ein Zeichen setzte.
Im Duell der Kellerkinder trennten sich die SG Bornim und der BSC Fortuna Glienicke mit 2:2. Beide Teams boten den Zuschauern ein intensives Spiel, in dem keine Mannschaft entscheidend davonziehen konnte. Bornim erwischte den besseren Start: In der 12. Minute traf Sascha Herbst zur frühen Führung. Doch Glienicke antwortete prompt – nur fünf Minuten später stellte ein Eigentor von Jakob Luis Albrecht den Ausgleich her. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Justin Hippe in der 63. Minute erstmals in Führung. Doch Bornim zeigte Moral: Ole-Ejnar Runkel erzielte in der 77. Minute den Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase sah Jakob Luis Albrecht in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, doch Bornim rettete das Unentschieden über die Zeit.
---
Der Angermünder FC hat wieder Grund zum Jubeln. Vor 177 Zuschauern gewann der Aufsteiger mit 2:0 gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf. Artem Filonenko war der Mann des Abends: Mit seinem Treffer in der 39. Minute brachte er Angermünde in Führung, ehe er kurz nach der Pause in der 49. Minute mit seinem zweiten Tor alles klar machte.
---
Für Schwarz-Rot Neustadt wird das Heimspiel gegen die SG Einheit Zepernick zur Standortbestimmung. Das 4:4 gegen Babelsberg war zwar spektakulär, zeigte aber die großen Schwankungen in der Defensive. Tarik Wenzel traf dort gleich dreimal, doch vier Gegentore sind gegen ein Spitzenteam wie Zepernick brandgefährlich. Die Gäste kommen mit breiter Brust: Das 5:0 gegen Alt Ruppin war ein Statement, bei dem fünf verschiedene Torschützen glänzten. Zepernick will an Viktoria Potsdam dran bleiben, Neustadt möchte dagegen zeigen, dass man auch gegen die Großen bestehen kann.
---
---
Beide Teams suchen nach Konstanz. Der FV Preussen Eberswalde zeigte beim 2:4 in Schwedt zwei Gesichter – eine schwache erste Halbzeit mit vier Gegentoren, gefolgt von einer engagierten Aufholjagd mit Treffern von Abdul Karim Alisaleha und Rodrigo De Jesus Mendes. Der FC 98 Hennigsdorf holte zuletzt mit dem 2:1 gegen Bornim drei wichtige Punkte. Sascha Mett brachte sein Team per Elfmeter in Führung, Ron Hass sorgte kurz vor Schluss für den Sieg. In Eberswalde treffen zwei Teams aufeinander, die sich im Mittelfeld festsetzen wollen – Spannung ist garantiert.
---
Der FSV Bernau ist in Topform und will den Lauf fortsetzen. Nach dem klaren 6:1-Sieg in Glienicke zeigte das Team seine ganze Offensivkraft. Fortuna Babelsberg hingegen verpasste beim 4:4 gegen Neustadt den dringend benötigten Befreiungsschlag. Trotz Treffern von Armand Ligouis, Julien Fitzlaff und John Lukas Schmidt verspielte die Mannschaft eine 4:1-Führung. Bernau will den Kontakt zur Tabellenspitze halten, Babelsberg muss dringend stabiler werden, um den Absturz in die Abstiegszone zu vermeiden.
---
Tabellenführer SV Viktoria Potsdam reist als klarer Favorit zum SV 1920 Zehdenick. Die Potsdamer gewannen zuletzt mit 4:2 gegen Schönow – Nils Gottschick war mit einem Dreierpack der überragende Mann. Zehdenick kämpfte sich in Buckow zu einem 0:0, zeigte dort defensiv Disziplin, blieb aber erneut ohne eigenen Treffer. Gegen Viktoria braucht es eine kompakte Abwehr und effiziente Amgriff, um den Spitzenreiter zu ärgern. Für Potsdam gilt dagegen nur ein Ziel: den achten Sieg im achten Spiel und die Fortsetzung des Titelmarschs.
---
Das Duell der Verfolger verspricht Hochspannung. Der Schönower SV empfängt den FC Schwedt 02. Schönow verlor zuletzt in Potsdam mit 2:4, nachdem Hein-Peter Splett und Manuel Thieme für die Führung gesorgt hatten. Schwedt dagegen gewann mit 4:2 gegen Eberswalde, angetrieben von Szymon Wierzchowski, der doppelt traf, sowie Ahmad Kamel Mardnli und Adrian Skorb. Es ist das Aufeinandertreffen zweier offensivstarker Mannschaften, die beide oben dranbleiben wollen.
