SG Bornim siegt 10:0, Wahnsinn in Neuenhagen, Stahl Brandenburg top

FSV Bernau – Brandenburger SC Süd 05 2:1 In Bernau entwickelte sich ein Geduldsspiel, bei dem die Höhepunkte für die zweite Halbzeit reserviert waren. Die Hausherren bewiesen den längeren Atem und belohnten sich für ihren Aufwand. Die Torfolge begann in der 56. Minute, als Erik Gottschling den Ball zur 1:0-Führung für den FSV Bernau im Netz unterbrachte. Die Gastgeber blieben am Drücker und konnten in der 71. Minute durch Ole Herbst auf 2:0 erhöhen. Die Gäste vom Brandenburger SC Süd 05 gaben sich jedoch nicht geschlagen und machten die Schlussphase noch einmal spannend. In der 74. Minute erzielte Amir Hussein Jamshidi den 2:1-Anschlusstreffer, doch die Bernauer Defensive rettete den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit. FSV 63 Luckenwalde – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 5:1 Der FSV 63 Luckenwalde lieferte vor heimischer Kulisse eine Machtdemonstration ab und ließ den Gästen aus Ahrensfelde von Beginn an kaum Luft zum Atmen. Die Torfolge im Detail: Bereits in der 4. Minute markierte Colin Hoenicke die 1:0-Führung. Luckenwalde blieb hungrig und erhöhte in der 18. Minute durch Draven Charles Daniel Klein auf 2:0. Noch vor der Pause sorgte Johann Schmiedeke in der 41. Minute mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Hausherren kein Erbarmen: Aaron Mehlig traf in der 62. Minute zum 4:0. Den Ehrentreffer für den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde erzielte Gene Ole Sabasch in der 66. Minute zum 4:1, bevor Nunes Speckels in der 89. Minute mit dem Tor zum 5:1-Endstand den Schlusspunkt setzte.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – RSV Eintracht 1949 1:5 In Blankenfelde sahen die Zuschauer ein Spiel, das nach einer halben Stunde zunächst in Richtung der Hausherren zu kippen schien, dann aber eine beeindruckende Wendung nahm. In der 30. Minute brachte Niklas Wolfgang Pahl den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow mit 1:0 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte der RSV Eintracht 1949 mächtig auf. In der 53. Minute glich Luca Mahler zum 1:1 aus, und nur zwei Minuten später, in der 55. Minute, drehte Ole Neumann die Partie zur 1:2-Führung. Danach brachen bei den Gastgebern alle Dämme: Julius Graber erhöhte mit einem Doppelpack in der 61. Minute auf 1:3 und in der 66. Minute auf 1:4, bevor erneut Luca Mahler in der 68. Minute den 1:5-Endstand besiegelte. BSG Stahl Brandenburg – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 6:1 Die BSG Stahl Brandenburg präsentierte sich in Torlaune und ließ den Gästen aus Senftenberg nicht den Hauch einer Chance. Die Torfolge startete früh: In der 6. Minute erzielte Jerome Herzog die 1:0-Führung. Ben Dayan Bleiß erhöhte in der 15. Minute auf 2:0. Zwar keimte bei den Gästen kurzzeitig Hoffnung auf, als Milan Welke in der 29. Minute auf 2:1 verkürzte, doch Stahl antwortete eiskalt. In der 35. Minute stellte Marwan Maadanli den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Nach der Pause schraubten erneut Ben Dayan Bleiß in der 47. Minute zum 4:1, Jerome Herzog in der 68. Minute zum 5:1 und schließlich Oskar Wetzel in der 82. Minute zum 6:1-Endstand das Ergebnis in die Höhe.