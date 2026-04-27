SG Bornim siegt 10:0, Wahnsinn in Neuenhagen, Stahl Brandenburg top

In der Brandenburgliga der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Bernau entwickelte sich ein Geduldsspiel, bei dem die Höhepunkte für die zweite Halbzeit reserviert waren. Die Hausherren bewiesen den längeren Atem und belohnten sich für ihren Aufwand. Die Torfolge begann in der 56. Minute, als Erik Gottschling den Ball zur 1:0-Führung für den FSV Bernau im Netz unterbrachte. Die Gastgeber blieben am Drücker und konnten in der 71. Minute durch Ole Herbst auf 2:0 erhöhen. Die Gäste vom Brandenburger SC Süd 05 gaben sich jedoch nicht geschlagen und machten die Schlussphase noch einmal spannend. In der 74. Minute erzielte Amir Hussein Jamshidi den 2:1-Anschlusstreffer, doch die Bernauer Defensive rettete den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.
Der FSV 63 Luckenwalde lieferte vor heimischer Kulisse eine Machtdemonstration ab und ließ den Gästen aus Ahrensfelde von Beginn an kaum Luft zum Atmen. Die Torfolge im Detail: Bereits in der 4. Minute markierte Colin Hoenicke die 1:0-Führung. Luckenwalde blieb hungrig und erhöhte in der 18. Minute durch Draven Charles Daniel Klein auf 2:0. Noch vor der Pause sorgte Johann Schmiedeke in der 41. Minute mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Hausherren kein Erbarmen: Aaron Mehlig traf in der 62. Minute zum 4:0. Den Ehrentreffer für den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde erzielte Gene Ole Sabasch in der 66. Minute zum 4:1, bevor Nunes Speckels in der 89. Minute mit dem Tor zum 5:1-Endstand den Schlusspunkt setzte.
In Blankenfelde sahen die Zuschauer ein Spiel, das nach einer halben Stunde zunächst in Richtung der Hausherren zu kippen schien, dann aber eine beeindruckende Wendung nahm. In der 30. Minute brachte Niklas Wolfgang Pahl den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow mit 1:0 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte der RSV Eintracht 1949 mächtig auf. In der 53. Minute glich Luca Mahler zum 1:1 aus, und nur zwei Minuten später, in der 55. Minute, drehte Ole Neumann die Partie zur 1:2-Führung. Danach brachen bei den Gastgebern alle Dämme: Julius Graber erhöhte mit einem Doppelpack in der 61. Minute auf 1:3 und in der 66. Minute auf 1:4, bevor erneut Luca Mahler in der 68. Minute den 1:5-Endstand besiegelte.
Die BSG Stahl Brandenburg präsentierte sich in Torlaune und ließ den Gästen aus Senftenberg nicht den Hauch einer Chance. Die Torfolge startete früh: In der 6. Minute erzielte Jerome Herzog die 1:0-Führung. Ben Dayan Bleiß erhöhte in der 15. Minute auf 2:0. Zwar keimte bei den Gästen kurzzeitig Hoffnung auf, als Milan Welke in der 29. Minute auf 2:1 verkürzte, doch Stahl antwortete eiskalt. In der 35. Minute stellte Marwan Maadanli den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Nach der Pause schraubten erneut Ben Dayan Bleiß in der 47. Minute zum 4:1, Jerome Herzog in der 68. Minute zum 5:1 und schließlich Oskar Wetzel in der 82. Minute zum 6:1-Endstand das Ergebnis in die Höhe.
Vor 27 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das für den SV Falkensee-Finkenkrug denkbar unglücklich begann. In der 9. Minute unterlief Luis Lilienthal ein unglückliches Eigentor zur 0:1-Führung für den FSV Union Fürstenwalde. Die Hausherren brauchten bis kurz vor der Pause, um sich zu sammeln: In der 45. Minute markierte Benjamin Hambach den wichtigen 1:1-Ausgleich. Im zweiten Durchgang spielte nur noch Falkensee. Ben-Luka Barteczko drehte die Partie in der 68. Minute zum 2:1, bevor Kadir Adla in der 70. Minute auf 3:1 erhöhte. In der Schlussphase machten Sivira Jordan Nnanga Ray in der 78. Minute zum 4:1 und Mert Tuncel in der 90. Minute zum 5:1 den Heimsieg perfekt.
In Bornim erlebten die 68 Zuschauer eine historische Demontage, bei der vor allem ein Spieler nicht zu stoppen war. Die Torfolge liest sich wie ein Protokoll der Dominanz: Dustin Fussan eröffnete in der 3. Minute zum 1:0 und legte in der 19. Minute das 2:0 nach. Simon Jacob erhöhte in der 33. Minute auf 3:0, gefolgt von Max Bohnebuck, der in der 40. Minute zum 4:0 traf. Nur eine Minute später, in der 41. Minute, machte Dustin Fussan seinen Hattrick zum 5:0 perfekt.
In der 47. Minute erhöhte Moritz Stöckl auf 6:0. In der 57. Minute hatte Nikolai Reisner die Chance, das Ergebnis weiter auszubauen, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter am Oranienburger Schlussmann. Davon unbeeindruckt traf Fabio Kühn in der 59. Minute zum 7:0. In den Schlussminuten wurde es zweistellig: Simon Jacob markierte in der 88. Minute das 8:0, Maksymilian Oskar Lakatosz in der 89. Minute das 9:0, und erneut der überragende Dustin Fussan setzte in der Nachspielzeit (91. Minute / 90.+1) mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt zum 10:0-Endstand.
Der packendste Krimi des Spieltages spielte sich in Neuenhagen ab, wo die Führung ständig wechselte. Die Torfolge begann rasant: In der 2. Minute brachte Nico Texas Heinze den FC Neuenhagen 1913 mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste aus Ströbitz antworteten durch die Brüder-Show: Connor Raak glich in der 9. Minute zum 1:1 aus, und Calvin Raak drehte das Spiel in der 23. Minute zum 1:2. Kurz vor der Pause markierte Dominik Warszus in der 40. Minute den Ausgleich zum 2:2. In der zweiten Halbzeit bewiesen die Hausherren den größeren Siegeswillen: Luis Hinkelmann traf in der 70. Minute zur 3:2-Führung, und erneut Dominik Warszus erhöhte in der 72. Minute auf 4:2. Der Anschlusstreffer von Oleksii Karbovskyi in der 77. Minute zum 4:3 machte die Schlussminuten zum Nervenkrieg, den Neuenhagen letztlich für sich entschied.
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