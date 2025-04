SG Bornim mit Blitzstart, den der SV Falkensee-Finkenkrug egalisiert

Am heutigen Freitagabend eröffnete das Flutlicht-Duell zwischen dem SV Falkensee-Finkenkrug und der SG Bornim den 22. Spieltag in der Landesliga Nord – mit einem emotional aufgeladenen 1:1 (1:1). Die 241 Zuschauer wurden Zeugen eines intensiven Spiels. Im Mittelpunkt des Spieltags steht das Duell zwischen dem Fünftplatzierten BSC Fortuna Glienicke und Verfolger SG Einheit Zepernick 1925 – das FuPa-Spiel der Woche.

Das Match hat es in sich. Im Hinspiel führte Zepernick mit 2:0, ehe Fortuna Glienicke die Partie durch vier Treffer von Justin Hippe drehte. Nun empfängt der Tabellenfünfte den direkten Verfolger. Beide Teams kommen mit viel Selbstvertrauen: Glienicke nach einem 4:2-Erfolg in Falkensee, Zepernick nach einem 2:0 gegen Schwedt. Es ist ein Spiel, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional elektrisiert.

Das sind die Stimmen zum Spiel:

Jamill Mavula (Trainer des BSC Fortuna Glienicke): "Ich erwarte einen sehr guten Gegner. Beide Mannschaften denken immer offensiv und stehen für temporeiches Spiel stehen Zepernick ist eine Mannschaft, die einen sehr attraktiven Fußball spielen, für mich vielleicht sogar den besten Fußball in der Liga spielen. Sie sind auch mein Favorit auf den Aufstieg. Ich glaube, sie haben den Aufstieg noch nicht abgehakt und werden auch mit diesen Ambitionen in das Spiel gegen uns gehen. Ich erwarte einfach einen offensiven Gegner, der mit sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen antreten wird.

Wir können leider personell nicht auf die gleichen Spieler zurückgreifen wie letzte woche oder wie in den Wochen zuvor. Wir haben leider berufsbedingte Ausfälle, Urlauber, Kranke und Verletzte. Das zieht sich tatsächlich in den letzten Wochen wie ein roter Faden. Es wird somit Veränderungen geben, aber dennoch bin ich guter Dinge, dass wir eine gute Mannschaft auf den Platz bringen und gegen Zepernick ein gutes Heimspiel machen. Darauf freue ich sehr."

Markus Haase (Trainer der SG Einheit Zepernick): "Unsere Erwartungen sind natürlich die, dass wir bestmöglich abschneiden, möglichst drei Punkte holen, um weiter an unserer Auswärtsbilanz, die recht ordentlich ist, zu arbeiten. Und insbesondere nach den letzten Spielen müssen wir auswärts auch mal wieder unsere Bilanz ein bisschen aufpolieren. Personell, bis auf die gesperrten Spieler, müssen wir das Abschlusstraining abwarten, wer da am Ende jetzt alles dabei ist. Aber wir sind positiv gestimmt, eine sehr gute Mannschaft aufs Feld zu bringen am Samstag. Und zum Gegner: Glienicke ist natürlich eine Top-Mannschaft der Liga. Im Hinspiel haben wir gegen sie auch verloren. Sie haben sehr gute Jungs in ihren Reihen. Nicht nur ihren Top-Stürmer, Justin Hippe, sondern auch einige andere gute Spieler. Von daher erwarte ich ein schweres Spiel, ein intensives Spiel auf dem Platz in Glienicke und mit einem hoffentlich positiven Ausgang für uns."

FuPa-Redaktionstipp: 2:2

