SG Bornim: „Ganz klar, es gibt nur eine Richtung“

Der sportliche Leiter Alexander Ost spricht im FuPa-Teamcheck offen über die schwierige Hinrunde der SG Bornim in der Landesliga Nord. Zwei Punkte, ein großer Umbruch und viele junge Spieler prägen die Lage – verbunden mit Geduld, Optimismus und dem festen Willen, noch Punkte zu holen.

Schonungslose Einordnung der Tabellenlage Die SG Bornim steht nach der Hinrunde mit zwei Punkten auf dem 16. und letzten Tabellenplatz der Landesliga Nord. „Nein, es entspricht natürlich nicht den Erwartungen an die Mannschaft“, sagt Alexander Ost klar. Er ordnet die Situation jedoch differenziert ein. „Wir hatten zum einen Umbruch gehabt mit einem neuen Trainer, mit vor allem aber auch sehr vielen jungen Spielern.“ Hinzu komme ein bekanntes Muster: „Die zweite Saison ist bekanntermaßen immer auch sehr schwer, egal in welchen Ligen.“

Balance zwischen Angriff und Abwehr deutlich gestört Die Zahlen spiegeln die Probleme wider: 18 erzielte Tore und 45 Gegentore. „Die Balance ließ sich ebenfalls schlecht oder nicht gut“, sagt Ost. „Wir haben viel zu viele einfache Gegentore bekommen, wir zahlen viel zu viel Lehrgeld.“ Das hänge eng mit der Altersstruktur zusammen. „Wir haben nochmal eine sehr junge Mannschaft, auch sehr junge Neuzugänge dazu geholt, die großes Potenzial haben, aber am Männerfußball erstmal ankommen müssen.“

Trotz der nackten Zahlen bleibt Ost zuversichtlich. „Individuell haben wir eine richtig gute Mannschaft, wir haben auch richtig gute Spiele gemacht, haben aber leider mal den Kürzeren gezogen.“ Zwei Punkte seien „natürlich an sich viel zu wenig“, dennoch betont er: „Ich habe aber nach wie vor Geduld und vor allem Optimismus, auch den Klassenerhalt zu schaffen.“ Auch wenn er einräumt, „auch wenn es ja statistisch gesehen unrealistisch ist“, spüre er, „dass die Stimmung und die Bereitschaft da ist“. Sein Grundsatz: „Ich bin immer ein Mensch, der glaubt, dass sich die Dinge im Leben dann auch irgendwann wenden.“

Konkret habe man das gesehen „an vielen Elfmetersituationen, die gegen uns gepfiffen wurden, sicherlich auch zurecht gepfiffen wurden“. Offensiv habe Bornim ebenfalls Chancen liegen lassen. „Im Angriff erinnere ich mich auch an viele Spiele, wo wir unsere Chancen nicht nutzen, das ist haarsträubend und hätte uns sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr eingebracht.“ Er ist sicher: „Da wird aber der Trainer nach Vorbereitung auch ein Merk drauf liegen haben.“

Prägende Spiele zwischen Zusammenbruch und Mutmacher

Besonders ein Spiel ist Alexander Ost im Gedächtnis geblieben. „Das Spiel gegen Alt Ruppin mit 2:7 war schon ein Brett.“ Die Anfangsphase habe Hoffnungen geweckt. „Wir haben dort die Anfangsphase so gestaltet, dass ich dachte, wow, wir sind echt stolz, wir spielen richtig gut im Fußball.“ Danach folgte der Einbruch. „Dann haben so viele Blitze unser Haus getroffen, dass wir komplett verbrannt sind.“ Er zählt auf: „Von haarsträubenden Torwartfehlern über kapitale Abwehrschnitzer, das war am Ende dann nicht mehr zu kompensieren.“

Auch das Spiel gegen Viktoria Potsdam bewertet er differenziert. „Auch wenn es mit 5:2 sich auch natürlich hoch anhört, war das ein Spiel, was uns sehr viel Mut gemacht hat, vor allem nach Form gesehen.“ Insgesamt sagt Ost: „So wie es die Tendenz zeigt, ging es sehr viel gegen den Wind und ich hoffe, das dreht sich jetzt langsam.“

Keine Einzelspieler, sondern Entwicklung im Kollektiv

Auf die Frage nach herausragenden Spielern antwortet Ost eindeutig. „Nein, gibt es nicht, ganz einfach zu beantworten.“ Das liege auch an der Struktur. „Wir sind sehr jung.“ Wichtig sei ihm die Entwicklung als Einheit. „Wir haben uns als junges Team weiterentwickelt. Das merkt man schon. Wir sind stabil geworden.“

Er verweist auf enge Spiele: „Wir verlieren viele Spiele sehr eng.“ Als Beispiel nennt er die Partie gegen Schönow. „Beispielsweise auch Schönow, die Tabellenzweiter sind, die in der 95. Minute das Tor gegen uns machen.“ Vieles sei „unglücklich“ gelaufen und habe „viel auch mit dem Alter der Jungs zu tun“. Sein Fazit: „Aber sie entwickeln sich und wir haben da Geduld.“

Defensive Stabilität als Schlüssel zur Wende

Das größte Verbesserungspotenzial sieht Ost klar. „Verbesserungspotenzial ist natürlich die Stabilität in der Defensive.“ Bisher habe man Probleme gehabt, Abläufe zu festigen. „Wir wollen uns auf ein System festspielen.“ Die Gründe für die Defizite nennt er offen. „Aufgrund der schlechten Vorbereitung, wo viele Spieler nicht anwesend waren, also im Urlaub waren oder verletzt waren, nicht wirklich ein System einspielen können.“

Für die Rückrunde ist der Plan klar. „Da wollen wir jetzt daran arbeiten und zur Rückrunde hin auch im festen System zu spielen.“ Seine Hoffnung: „Wenn wir das schaffen, wird der Gegner drücken. Wir haben offensiv echt viel Power, viel Qualität.“

Vorbereitung mit Trainingslager und Teammaßnahmen

Der Startschuss für die Rückrunde ist gefallen. „Wir starten heute in die Rückrunde.“ Wichtig ist die gemeinsame Zeit. „Wir waren am vergangenen Wochenende und sind gestern wiedergekommen in Cottbus im Kurztrainingslager.“ Dort habe man „Teambildungsmaßnahmen gemacht, hatten viel Spaß miteinander, haben an unserer Grundlagenausdauer und an anderen laufintensiven Themen gearbeitet“. Zudem habe man „uns das Spiel Energie Cottbus gegen Schweinfurt angeguckt“. Sein Fazit: „Wir hatten ein richtig schönes Wochenende. Und heute geht es dann auf den Platz los.“

Neue Struktur durch gezielte Winterzugänge

Im Kader gab es Bewegung. „Wir haben mit Lukas Hodek aus Werder, mit Kai Spangenberg aus Werder und mit Bastian Moryson aus Ferch drei Zugänge, die uns sehr viel Qualität geben.“ Ost betont: „Die teilweise sogar Oberliga-Erfahrung haben.“ Noch wichtiger sei ein anderer Aspekt. „Die vor allem aber, und das war uns am wichtigsten, eine neue Struktur in die Kabine bringen vom Altersschnitt.“

Gleichzeitig hält der Verein an Führungsspielern fest. „Wir wollen mit unserem nicht nur großartigen Menschen, sondern auch Kapitän Fabian Lenz möglichst lange zusammenarbeiten.“ Abgänge gibt es ebenfalls. Die Gründe benennt Ost konkret: „Maximilian Hecker beruflich, Enrico Freitag will vom Fußball Abstand nehmen und Malte Paschek genauso, auch aufgrund der Verletzungsanfälligkeit.“

Spielsystem, Wiederholung und taktisches Verständnis

Inhaltlich will Ost nicht alles preisgeben. „Ich will jetzt nicht zu viel verraten“, sagt er. Klar ist aber der Ansatz. „Es geht ums Manifestieren von festen Bestandteilen eines Spielsystems.“ Der Weg dorthin sei arbeitsintensiv. „Und das geht nur über Trainingsbeteiligung, über permanentes Wiederholen im Training.“ Zudem müsse man Inhalte vermitteln. „Und auch über das taktische Verständnis, den Jungs das auch visuell beizubringen.“ Sein Eindruck: „Viele haben das Potenzial dazu, müssen aber gerade in dem Alter ganz viel sehen.“

Rückrunde unter dem Druck der Tabelle

Mit Blick auf die Ziele ist Ost sehr deutlich. „Ganz klar, es gibt nur eine Richtung. Wir brauchen jetzt Punkte.“ Entwicklungsprozesse treten zurück. „Jetzt geht es auch nicht mehr um Entwicklung und um Tendenzen, wir brauchen Punkte.“

Besondere Bedeutung misst er einzelnen Spielen bei. „Das Spiel gegen Zepernick kann man positiv oder negativ betrachten, weil danach kommt unser Endspiel gegen Angermünde. Das muss man gewinnen.“ Für ihn ist klar: „Da gibt es nichts drum herum zu reden.“ Auch das Zepernick-Spiel ordnet er neu ein. „Für mich ist es der Rückrundenstart. Der inoffizielle. Auch da will ich mindestens einen Punkt mitnehmen.“

Einstellung, Leidensfähigkeit und Resilienz

Was es dafür braucht, formuliert Ost eindringlich. „Wir brauchen ganz viel Einstellung. Wir brauchen Leidensfähigkeit. Wir brauchen Resilienz.“ Er erklärt, was er darunter versteht. „Sich wirklich gegen negative Ereignisse und Begebenheiten nicht nur zu wehren, sondern die auch auszuhalten und richtige Schlüsse daraus zu ziehen.“

Er ist überzeugt: „Es geht nur über Bereitschaft und über Leidensfähigkeit.“ Seine eigene Erfahrung spielt dabei eine Rolle. „Auf der Sportschule in Cottbus habe ich viel darüber lernen können.“ Sein Credo: „Wenn man bereit ist, das zu tun und seine Grundlagen vor allem im Fitnessbereich zu legen, kann man Berge versetzen.“

Direkte Duelle als Schlüsselspiele

Zum Abschluss richtet Ost den Blick auf die kommenden Gegner. „Das sind natürlich die Spiele im Tabellenkeller.“ Gleichzeitig erinnert er: „Wir haben es gesehen in der 1. Runde. Wir können auch gegen Mannschaften von oben punkten.“ Der Anspruch bleibt hoch. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“

Entscheidend sei aber der Fokus: „Wir müssen, um die Klasse zu halten, auch die Spiele gewinnen gegen Tabellennachbarn.“ Er weiß um die Schwierigkeit. „Wir sind nicht blauäugig und denken, dass das so passieren wird.“ Doch der Weg ist klar: „Die direkten Konkurrenten müssen wir natürlich besiegen. Darauf bereiten wir uns vor.“

Tabellenlage nach der Hinrunde

Die SG Bornim steht nach 14 Spielen mit 0 Siegen, 2 Unentschieden und 12 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 18:45 auf dem 16. Platz der Landesliga Nord. Tabellenführer ist der SV Viktoria Potsdam mit 43 Punkten.