SG Borken: Trennung vom im Sommer scheidenden Coach Elsbeck vorgezogen Staffel 4-Landesligist SG Borken wollte die Saison noch mit Cheftrainer Sven Elsbeck zu Ende bringen.

Nach einer zwischenzeitlichen Erfolgsserie (sechs Siege in sieben Spielen) blieb die SG zuletzt viermal ohne Sieg. Die 0:1-Niederlage gegen den SuS Neuenkirchen war am vorigen Wochenende zudem die dritte Niederlage in Folge.

Der Sportliche Leiter Patrick Herzog erklärte gegenüber der Lokalpresse "Borkener Zeitung": „Wir konnten das nicht einfach so weiterlaufen lassen. Wir haben Qualität, aber die Ergebnisse stimmten nicht. Und wir merkten auch, dass etwas mit der Mannschaft nicht stimmt.“ Das Verhältnis zwischen Coach und Mannschaft sei zuletzt kompliziert geworden.