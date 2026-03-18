SG Bonndorf/Lenzkirch/Schluchsee ist im Soll, aber auch auf der Hut

SG-Trainer Thomas Weishaar fordert von seinen Spielerinnen konzentrierte Leistungen. | Foto: Wolfgang Scheu

Mit einem Sieg und einer Niederlage starteten die Fußball-Frauen der SG Bonndorf/Lenzkirch/Schluchsee in die Rückrunde. Chefcoach Thomas Weishaar ist zufrieden, warnt aber vor einem Nachlassen.

Die erste Standortbestimmung nach der Winterpause liegt bereits hinter den Landesliga-Fußballerinnen der SG Bonndorf/Lenzkirch/Schluchsee, und sie bildet quasi ein Spiegelbild der Wochen zuvor ab. Das lässt sich zumindest aus den Worten von Thomas Weishaar schließen. Der SG-Trainer spricht von einer "schleppenden Vorbereitung" und nun "durchwachsenen Spielen".

Nach der Winterpause plagten die Spielgemeinschaft die typischen Probleme, die viele Mannschaften betreffen. Eine Grippewelle und die Fasnet dünnten die Reihen aus, manch eine Spielerin ließ es auch am notwendigen Tatendrang fehlen. "Insgesamt war die Trainingsbeteiligung nicht so toll", berichtet Weishaar.