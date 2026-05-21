SG Bomlitz-Lönsheide hat Spieler aus der Bezirksliga geholt

Archivbild MTV Soltau – Foto: Felix Schlikis

Mit Luca Gutiérrez schloss sich ein Spieler aus der Bezirksliga der SG Bomlitz-Lönsheide an. Der Neuzugang kommt von den ersten Herren des MTV Soltau.

Für den MTV Soltau absolvierte Gutiérrez in der laufenden Saison sieben Einsätze in der Bezirksliga. Zuletzt stand er dort am 9. November des vergangenen Jahres auf dem Platz.

Seinen ersten Einsatz für die SG Bomlitz-Lönsheide absolvierte der Neuzugang bereits am 10. Mai beim 1:1 gegen den MTV Soltau III. Dabei erzielte Gutiérrez die zwischenzeitliche 1:0-Führung für seine neue Mannschaft.