SG Bomlitz-Lönsheide hat Spieler aus der Bezirksliga geholt

Mit Luca Gutiérrez schloss sich ein Spieler aus der Bezirksliga der SG Bomlitz-Lönsheide an. Der Neuzugang kommt von den ersten Herren des MTV Soltau.
Für den MTV Soltau absolvierte Gutiérrez in der laufenden Saison sieben Einsätze in der Bezirksliga. Zuletzt stand er dort am 9. November des vergangenen Jahres auf dem Platz.
Seinen ersten Einsatz für die SG Bomlitz-Lönsheide absolvierte der Neuzugang bereits am 10. Mai beim 1:1 gegen den MTV Soltau III. Dabei erzielte Gutiérrez die zwischenzeitliche 1:0-Führung für seine neue Mannschaft.
Der Verein hofft, dass Gutiérrez im Aufstiegskampf eine wichtige Rolle spielen kann. Auf Instagram erklärte die SG Bomlitz-Lönsheide: „Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität und seinem Einsatz einen wichtigen Beitrag leisten wird und uns unserem Ziel, dem Aufstieg, ein großes Stück näherbringt!“