SG Blumenau/Pullach: Zweiter und Dritter beim eigenen Hallenturnier

Bärenstarke Vorstellung der SG-Mädels gegen namhafte Gegner

Beim eigenen Hallenturnier in der wunderschönen Halle in Pullach konnte man mit zwei gut aufgestellten Teams antreten.

Beide Mannschaften zeigten eine tolle Leistung, Team A gewann alle Spiele der Vorrunde klar (5:0 gegen Gartenstadt Trudering/ESV Ost, 3:1 gegen den Bezirksoberligisten TSV Eching und 3:1 gegen den SV Adelshofen/Nassenhausen.

Team B bezwang im ersten Spiel den Bezirksligisten SV Mering mit 2:1 und spielte gegen den Post SV München sowie den TSV 1909 Gersthofen jeweils Unentschieden, wobei man in beiden Spielen die klar überlegene Mannschaft war.

So kam es dann zum Halbfinale Team A gegen Team B, in dem Team B mit einer tollen Leistung Richtung Neunmeterschießen unterwegs war, bevor Jaime in der wirklich letzten Sekunde den etwas glücklichen Siegtreffer für Team A erzielte.

So spielte Team B um Platz 3, hier war wieder der SV Mering der Gegner.