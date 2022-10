SG Blumenau/Pullach: Spitzenreiter nach Sieg gegen TSV 1860 München

Siegtreffer in der Nachspielzeit in einem kampfbetonten Spiel

Mit beinahe voll besetztem Kader traf man auf den großen Favoriten der Liga, den bis dato noch unbesiegten TSV 1860 München.

Vor bemerkenswert vielen Zuschauern konnte man der Mannschaft in den ersten zwanzig Minuten etwas Nervosität anmerken, in dieser Phase musste man auch das 0:1 hinnehmen.

Nach dem Gegentreffer stabilisierte sich die Mannschaft dann jedoch, konnte mehr Bälle behaupten und den Ball länger in den eigenen Reihen halten.

Dies führte dazu, dass man langsam die Kontrolle übernahm und auch einige erste Annäherungen an das Löwentor gelangen, allerdings zunächst ohne gefährliche Abschlüsse zu verzeichnen.

Nach einer knappen halben Stunde war es dann aber soweit, nach einem Eckball setzte Neuzugang Jessica Kurth nach und konnte mit einem sehenswerten Abschluss den vielumjubelten Ausgleich erzielen.

Eine weitere gefährliche Aktion durch Ebru Yegin wurde in letzter Sekunde geblockt, so ging es mit einem verdienten Unentschieden in die Pause.

Das Spiel war jetzt sehr intensiv und kampfbetont, Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware, beide Abwehrreihen konnten die jeweiligen Angriffsversuche immer wieder blocken.

Leider knickte einer Spielerin der Löwen nach einem eigentlich harmlosen Zweikampf das Knie des Standbeins weg, wobei sie sich eine Knieverletzung zuzog und mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste – an dieser Stelle gute Besserung!