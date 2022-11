SG Blumenau/Pullach: Souveräner Sieg in Kirchheim

Partie bei Aschheim/Kirchheim ist bereits zur Halbzeit entschieden

Obwohl man mit Ebru und Babsi auf zwei Leistungsträger verzichten musste, konnte man mit einem sehr gut besetzten Kader zum Nachholspiel in Kirchheim gegen die SG Aschheim/Kirchheim fahren.

Das Spiel begann auch gleich schwungvoll, bereits in der ersten Minute hatte Jessi die erste Chance des Spiels, leider ging ihr Schuss aber am Tor vorbei.

Fünf Minuten später war es dann aber soweit, nach einer schönen Kombination konnte Jessi den Ball in die Mitte spielen und Jaime vollendete aus kurzer Distanz zur verdienten Führung.

In der Anfangsphase wurde der Gegner tief in die eigene Hälfte gedrückt und kam kaum über die Mittellinie, so dass man mehrfach erfolgsversprechend zum Abschluss kommen konnte.

Nach einem schönen Ball von Sabrina konnte sich Jaime den Ball mit dem Kopf vorlegen und sehenswert zum 0:2 verwandeln.

In der Folgezeit wurde der Druck noch größer und der Ball lief hervorragend durch die Reihen der SG, leider konnten aber mehrere richtig gute Gelegenheiten nicht im Tor untergebracht werden.

So dauerte es bis zur 40. Minute, bis Sabi den Treffer zum 0:3 und damit bereits die Vorentscheidung erzielen konnte.