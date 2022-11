SG Blumenau/Pullach: Punkteteilung gegen DJK München-Pasing

So., 13.11.2022, 11:00 Uhr

Leistungsgerechtes Unentschieden in engem Spitzenspiel

Durch die Herbstferien sowie den Nichtantritt des FC Perlach hatte die Mannschaft vor diesem richtungsweisenden Spiel drei Wochen Pause mitten in der Punkterunde, was man in den ersten dreißig Minuten des Spiels auch bemerken konnte.

Trotzdem hatte man in der ersten Halbzeit das Spiel im Griff, konnte aber nur eine wirklich gute Torchance durch Jessi erspielen, die leider nicht den Weg ins Tor fand.

Im Verlauf der Partie neutralisierten sich dann beide Mannschaften weitgehend, so war es nicht verwunderlich, dass es torlos in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit begann die Mannschaft dann schwungvoll und konnte sich dann das eine oder andere Mal gut nach vorne durchsetzen und einige Torchancen erspielen, die leider von der Pasinger Torfrau geklärt werden konnten.

In der 55. Minute war es dann so weit, Ebru war auf Pass von Sabi alleine durch, spielte die Torhüterin aus und erzielte die zu diesem Zeitpunkt klar verdiente Führung.