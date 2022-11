SG Blumenau/Pullach: Knapper Sieg bei Fasanerie

Dank verdientem Sieg gelingt der Sprung auf Platz Zwei

Zum Vorrundenausklang trat man beim Tabellenvierten Fasanerie Nord auf knüppelhart gefrorenem Kunstrasen zum letzten Showdown im alten Jahr an.

Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften etwas ab, ohne dass eine gefährlich vors Tor kommen konnte. Erst nach guten zehn Minuten gelang es, das Spiel auf die Seite der SG zu ziehen und erste erfolgsversprechende Angriffe zu starten.

In der 20. Minute kam dann Jessi am Sechzehner kurz vor der Torhüterin an den Ball, diese konnte zunächst noch abwehren, den Abpraller hob dann Sabi gekonnt ins Tor zur verdienten Führung.

Jetzt lief der Ball sauber in den eigenen Reihen und Fasanerie wurde in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Jaime konnte in dieser Phase durch einen Doppelpack nach zwei schönen Kombinationen innerhalb von zwei Minuten die Weichen schon auf Sieg stellen und auf 3:0 erhöhen.

Die Angriffe von Fasanerie konnten meist schon deutlich vor dem eigenen Sechzehner abgewehrt werden, leider musste sich Torfrau Jessi dennoch in der 35. Minute durch einen Sonntagsschuss geschlagen geben.

In den letzten Minuten der ersten Halbzeit verpasste man es dann, den Sack zuzumachen, in der Phase hätte man das vierte und fünfte Tor erzielen können, leider fehlte aber ein wenig das Abschlussglück.

Die zweite Halbzeit sah dann deutlich anders aus, Fasanerie gab spürbar mehr Gas und konnte das Spiel offen gestalten, allerdings weitgehend ohne nennenswerte Torchancen herausspielen zu können.