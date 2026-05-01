SG Bliesgau holt den Meistertitel

Die Mannschaft der SG Bliesgau bei der Gratulation zum Titelgewinn – Foto: Horst Fried

Vier Spieltage vor Schluss sicherte sich die SG Bliesgau die Meisterschaft in der Bezirksliga Bliestal und steht somit als Aufsteiger fest. Im Heimspiel gegen die Zweite der SG Hassel gab es am Donnerstagabend in Rubenheim einen 6:0 (2:0)-Erfolg, der nach dem Spiel auf dem Rasenplatz und im Rubenheimer Clubheim gebührend gefeiert wurde. "Wir sind vor drei Jahren gegen die Erste der SG Hassel abgestiegen und jetzt gegen die Zweite wieder aufgestiegen, so schließt sich heute der Kreis. Wir haben wieder viele Derbys in der neuen Runde und freuen uns auf die höhere Klasse", sagte Spielertrainer Philipp Weber nach dem Spiel, das mit 350 Zuschauern gut besucht war. Dominik Kunz eröffnete in der 6. Minute den Torreigen, wobei die Gäste aus St. Ingbert kräftig nachhalfen. Danach tat sich der Favorit schwer, bis Jonas Hentschel in der 34. Minute erhöhte. Nach dem Wechsel dominierte der neue Meister, Hentschel (58.), Kunz (64. und 72. per Foulelfmeter) sowie Simon Hauck in der Nachspielzeit sorgten für klare Verhältnisse.

Weber ergänzte: "Es war schon geplant, nach drei Jahren die Bezirksliga zu verlassen und wieder in die Landesliga aufzusteigen. Wir haben auch Rückschläge während der Runde gehabt, haben das gut weggesteckt und sind immer wieder zurück gekommen. Wir sind verdient Meister, waren von Beginn an vorne dabei und haben das durchgezogen. Dominik Kunz ist unsere Lebensversicherung, er hat immer dann getroffen, wenn es mal nicht so gut lief. Wir können die bereits begonnen Planungen für die Landesliga nun fortsetzen. Wir haben mit dem Kunstrasen in Niedergailbach und dem Rasen in Rubenheim tolle Bedingungen und freuen uns auf zahlreiche Derbys hier im Bliesgau".