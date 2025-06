SG Blaues Wunder Hannover verabschiedet zahlreiche Akteure

So verlässt Morries Amponsah (Rückennummer 19) nach drei Jahren den Klub in Richtung FC Lehrte. „Hier kommt es eventuell schon bald zum Wiedersehen, diesmal als Gegenspieler“, heißt es in dem Beitrag. Auch Kirill Magidov (2) wechselt nach zwei Spielzeiten – er schließt sich dem TSV Godshorn an, um „erste Landesliga-Erfahrungen zu sammeln“. Jannik Harms (27) zieht es berufsbedingt nach Düsseldorf, sein Abschied erfolgte bereits vor einigen Wochen.

Ein weiterer schmerzhafter Verlust ist Robin Jansen (17), der als „Super-Joker“ der Vorsaison beschrieben wird. Aufgrund von Verpflichtungen bei Hannover 96 konnte er in der laufenden Saison nur eingeschränkt mitwirken. Finn (3) und Jan Reinicke (7), beide verletzungsanfällig, ziehen sich ebenso zurück wie Angelos Yeboah (5), der zur Rückrunde aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wurde. Alle drei beenden ihre Fußballlaufbahn zumindest vorerst.