SG Blaues Wunder belohnt sich nicht

Es war ein Spiel, das nach Ansicht von Trainer Leon Erler ganz klar unter einem Thema stand: vergebene Torchancen. „Am Ende wieder mal 2:1 verloren, zum dritten Mal 2:1 verloren. Heute ein bisschen anderes Spiel als die letzten Spiele“, sagte der Coach der SG Blaues Wunder nach der bitteren Niederlage beim TSV Burgdorf.

Über weite Strecken sei seine Mannschaft die spielbestimmende gewesen. „Wir haben eigentlich über 90 Minuten lang das Spiel sehr, sehr gut im Griff gehabt und Ballkontrolle gehabt. Eigentlich das Spiel ziemlich gut beherrscht“, erklärte Erler. Besonders in der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste mehrere gute Möglichkeiten, doch „der letzte Abschluss saß nicht, der letzte Pass nicht, dieser letzte Zug im Angriff hat irgendwie nicht gepasst“.

In der zweiten Hälfte erhöhte die SG noch einmal den Druck. „Wir haben die ersten fünf Minuten richtig Alarm gemacht, hatten glaube ich vier hundertprozentige Torchancen, die wir nicht nutzen“, berichtete Erler. Allein in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit vergab seine Mannschaft mehrere Gelegenheiten aus aussichtsreicher Position. „Eigentlich müssen wir da längst 1:0 führen.“

Der TSV Burgdorf habe sich vor der Pause „sehr passiv“ gezeigt, so Erler. Zwar verzeichnete die Elf von Halit Özden über Umschaltsituationen und nach Standards einige gefährliche Szenen, doch insgesamt sprach der Ballbesitz – nach Erlers Eindruck „gefühlt 70 Prozent, wahrscheinlich sogar mehr“ – eindeutig für Blaues Wunder.

Stattdessen fiel das Tor auf der Gegenseite. In der 62. Minute traf Noel Köhler für Burgdorf nach einer kuriosen Ping-Pong-Situation im Strafraum. „Irgendwie Torwart hält erst, dann nochmal, dann klärt ein Spieler den Ball auf Linie, schießt einen an, von der Latte geht der Ball nach unten – und dann steht da ein Spieler von Burgdorf und köpft den rein“, ärgerte sich Erler.

Doch selbst danach ließ Blaues Wunder weitere Hochkaräter ungenutzt. Erst kurz vor Schluss stellte Harun Duran mit einem Freistoß auf 2:0 (85.). Besonders dieser Treffer stieß dem Trainer sauer auf: „Da stellt sich ein Spieler direkt in die Mauer rein. Der muss eigentlich einen Meter daneben stehen. Genau da wird hingeschossen, der Gegenspieler dreht sich weg, und so geht der Ball durch. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da gesehen hat.“

Unmittelbar im Anschluss gelang dem eingewechselten Hendrik Fedderken noch der 2:1-Anschlusstreffer (89.). Erler haderte dennoch mit der mangelnden Effizienz: „Wir hatten bestimmt 20 Abschlüsse in der zweiten Halbzeit. Aber Tore schießen haben wir heute definitiv vergessen, und so kannst du halt kein Spiel gewinnen.“

Für Burgdorf sprach am Ende die Zielstrebigkeit im Abschluss. „Wir haben vielleicht vier, fünf gute Chancen zugelassen, aber Burgdorf nutzt dann zwei davon“, stellte Erler nüchtern fest. Sein Fazit: „Leistungsmäßig wäre heute mindestens ein Punkt, eigentlich sogar drei drin gewesen. Aber wenn man so viele Chancen liegen lässt, ist man am Ende selber schuld.“

Mit der Niederlage steckt die SG Blaues Wunder weiterhin im Tabellenkeller fest. Nur ein Punkt aus vier Spielen bedeutet aktuell Rang 15. Der Frust bei Leon Erler ist groß: „Das tut dann halt doppelt weh.“