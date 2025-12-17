SG Blau-Weiß Leegebruch: „Konstanz in der Mannschaft fehlt komplett“

Trainer Rene Birkner von der SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 äußert sich im FuPa-Teamcheck zur kurzen Vorbereitung, vielen Verletzten, fehlender Konstanz und dem klaren Ziel, in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim den Abstieg zu verhindern.

Die SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 pausiert bis zum 01.02.26. Danach bleibt nur wenig Zeit, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. „Pause bis 01.02.26 mit kurzer Vorbereitungszeit, da wir eine hohe Verletztenquote aus der Vorrunde haben“, erklärt Trainer Rene Birkner und beschreibt damit die angespannte Ausgangslage vor dem Neustart.

Die Bilanz der bisherigen Saison fällt deutlich aus. „Trotz Kampf ist uns bis auf den ersten Spieltag nichts gelungen“, sagt Birkner. Die Ursachen sieht er klar benannt: „Konstanz in der Mannschaft fehlt komplett, zu viele Ausfälle aus den verschiedensten Gründen.“ Die vielen personellen Veränderungen von Spiel zu Spiel hätten stabile Leistungen unmöglich gemacht.

Guter Auftakt ohne Fortsetzung

Dabei hatte die Saison zunächst Hoffnung gemacht. „Gut gestartet mit dem ersten Heimspiel“, erinnert sich der Trainer. Doch der positive Beginn blieb eine Ausnahme: „Danach hat nichts mehr geklappt.“ Der frühe Schwung konnte nicht konserviert werden.

Offensiv dringend Verstärkung nötig

Ein zentrales sportliches Problem spricht Birkner offen an. „Wir brauchen dringend ein oder zwei Stürmer mit Selbstvertrauen und die knipsen können.“ Die fehlende Durchschlagskraft vor dem Tor sei ein wesentlicher Faktor für die bisherige Punkteausbeute.

Klarer Fokus auf den Klassenerhalt

Für die Zeit nach der Winterpause gibt es keine Nebenschauplätze. „Wir haben nur das Ziel den Abstieg zu verhindern“, betont Birkner. Trotz eines weiteren Wettbewerbs bleibt die Priorität eindeutig: „Trotzdem wir noch im Pokal sind, ist dies die Priorität.“

Kaderplanung mit Hoffnungen auf Zugänge

Abgänge sind aktuell kein Thema. „Bisher sind keine Abgänge zu verbuchen“, sagt der Trainer. Dennoch sieht er Bedarf: „Trotzdem wären zwei drei Neuzugänge wünschenswert.“ Konkrete Namen oder Wechsel gibt es bislang nicht.

Meisterfavorit klar benannt

Auch bei der Ligaprognose zeigt sich Birkner klar. „Ich hoffe für den FC Kremmen, dass diese den Aufstieg meistern.“ Seine Begründung ist eindeutig: „Diese sind klar die beste und konstanteste Mannschaft.“ Im Tabellenkeller gibt es für ihn keine Zweifel: „Gegen den Abstieg kämpft definitiv Blau-Weiß Leegebruch.“