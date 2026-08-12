SG BiWi nutzt mit einer Torchance Heimvorteil

Eingewechselte Spieler als Matchwinner – teilweise schattige 30 Grad Celsius, 90-Meter-A-Platz, noch ordentliche Zuschauer-Resonanz, eher durchschnittliches Spielniveau - ASV (Letzte Saison Zweiter) will „in der ersten Tabellenhälfte wieder mitmischen“, Bieberbach/Wichsenstein (Sechster der vergangenen Spielzeit) mit Ziel „Platz Vier bis Acht“
Kreisklasse 3 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren
1. Spieltag
Sonntag, 9. August 2026, 15 Uhr:
SG SV Bieberbach/FC Wichsenstein - ASV Michelfeld 1:0 (0:0)
Die Gastgeber, die in der vergangenen Saison im Durchschnitt die meisten Zuschauer in der Kreisklasse 5 anlockten (152) und zum Start 2025/26 gegen den SV Gößweinstein auch einen Top-Wert bei einem Liga-Spiel verbuchten (250), konnten dieses Mal trotz Hitze eine dreistellige Besucherzahl begrüßen. Zwei von vier Neuzugänge aus der eigenen Jugend (Jahrgang 2007) standen in der Startelf, einer saß auf der Bank und einer kam im Vorspiel in der 2. Mannschaft zum Einsatz – vom potenziellen Stamm fehlten vier Mann (Pascal Krügel, Nicklas Meyer, Jannik Neidhart und Tim Sebald). Die Gäste aus der Nördlichen Oberpfalz (nur rund 29 Kilometer einfache Anfahrtstrecke, vor 30 Jahren am 1. Spieltag spielten zwei Ligen höher in der Bezirksliga Mittelfranken Nord der SV Bieberbach gegen ASV Michelfeld 1:1) liefen mit den Neuen Dominik Gebsattel und Nico Zitzmann von Beginn auf – Nicolas Christl (nach Fußprellung im 1. Testspiel am 3. Juli in Neukirchen nun mit Kurz-Einsatz in der 2. Mannschaft), Simon Schwendner (nach Fahrrad-Unfall dieses Mal ausfallend), Simon Zitzmann (nach Muskelfaserriss im Oberschenkel Mitte Juli noch nicht einsatzfähig) und Paul Gropp (Knieverletzung, Comeback voraussichtlich Mitte September) standen nicht auf dem Spielberichtsbogen.
In einem anfangs offen geführten Match entwickelte sich schon in der ersten Halbzeit ein vorsichtiger Abnutzungskampf ohne klare Torchancen. Michelfeld erarbeite sich den ersten Eckball in der zehnten Minute, die Gastgeber in Minute Zwölf. Aus zwei bis drei guten Offensiv-Versuchen jedes Teams in den ersten 45 Minuten resultierten keine Tore, zumal beide Defensiv-Abteilungen konzentriert agierten, auch keine Gelegenheiten zu gefährlichen Distanzschüssen (keine Freistöße in Tornähe) zuließen und bei den Eckbällen konsequent verteidigten. Deshalb stand es folgerichtig zur Halbzeit torlos 0:0.
Beide Teams wechselten kurz nach dem Seitenwechsel zweifach im Offensivbereich (Michelfeld in der 51./53. Minute mit Hofmann und Haberberger für Schleinitz und Meier, Bieberbach/Wichsenstein mit Glatz und Vollmeier für Seitz und Braun) – letztendlich spielentscheidend und glücklich, denn ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen. In Minute 79 spielte der rechts freie Fabrice Glatz (Jahrgang 2007) den Ball schnell und präzise nach innen, wo Routinier Sebastian Vollmeier (36) zentral nahezu ungedeckt den Ball quasi eiskalt bei Hitze unhaltbar ins lange Eck vollstreckte. In der Schlussphase fanden die Gäste keine spielerischen Mittel und Wege, zumindest den Ausgleich zu erzielen. Die Heimelf hatte in der letzten Minute noch eine halbwegs nennenswerte gute Einschussgelegenheit per 17-Meter-Freistoß in zentraler Position, aber SG-Kapitän Yannick Wagner zielte relativ ungefährlich über die Latte. Fazit: Für Bieberbach/Wichsenstein waren es drei glückliche, nicht unbedingt einkalkulierte Punkte. Michelfeld wollte mindestens ein Unentschieden mitnehmen, aber wie schon eine Woche vorher im letzten Testspiel beim Kreisligisten ASV Pegnitz (1:0-Niederlage in der Nachspielzeit) fiel in einem ausgeglichenen Match der spielentscheidende Treffer spät – deshalb gibt es defensiv und offensiv weiterhin einiges zu tun, hoffentlich bald mit dem ein oder anderen derzeit noch verletzten beziehungsweise noch nicht zu 100 Prozent fitten Rückkehrer ins Spieltag-Aufgebot.
Die SG SV Bieberbach/FC Wichsenstein gastiert am Samstag, 15. August um 17 Uhr bei der SG FC Thuisbrunn/SC Egloffstein (zum Auftakt 2:5-Auswärtssieg bei der SG Lindelberg). Der ASV Michelfeld erwartet am Sonntag, 16. August um 15 Uhr den Kreisliga-Absteiger TSV Brand (am Samstag mit einem 2:1-Kirwa-Derby-Heimsieg gegen den Mitabsteiger ASV Herpersdorf in die Saison gestartet).
SR: Mirco Reichel (SpVgg Obertrubach, Gruppe Fränkische Schweiz). Kreisliga-Referee, 48 Jahre.
Zuschauer: 120 (A-Platz, in Bieberbach).
Tor: 1:0 (79.) Sebastian Vollmeier.
Besondere Vorkommnisse: Eine Trinkpause in jeder Halbzeit, die Nachspielzeit betrug fünf und vier Minuten.
Gelbe Karten: Schleinitz, Rieger (beide ASV Michelfeld).
Torchancenverhältnis: 1:0 (zur Halbzeit: 0:0).
Eckballverhältnis: 9:2 (zur Halbzeit: 4:1).
SG SV Bieberbach/FC Wichsenstein (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Brütting – Ti. Heckel, Mi. Zöberlein, Y. Hutzler, F. Seitz (64. Vollmeier), To. Heckel, Braun (64. Glatz), Y. Wagner, Herrmann, R. Krügel, Schmitt. Nicht eingesetzt: Krüger, D. Förtsch, E. Zöberlein, Herbst, A. Förtsch (ETW).
ASV Michelfeld (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Gebsattel – Metschl, M. Zerreis, L. Ficarra, N. Zitzmann, Lehner, Akdemir, J. Friedl, Meier (53. Haberberger), Schleinitz (51. Hofmann), Rieger. Nicht eingesetzt: St. Wiesneth.
(obl)