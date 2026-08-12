SG BiWi nutzt mit einer Torchance Heimvorteil Vereinsnachricht von Ralph Strobl · Heute, 15:19 Uhr · 0 Leser

Eingewechselte Spieler als Matchwinner – teilweise schattige 30 Grad Celsius, 90-Meter-A-Platz, noch ordentliche Zuschauer-Resonanz, eher durchschnittliches Spielniveau - ASV (Letzte Saison Zweiter) will „in der ersten Tabellenhälfte wieder mitmischen“, Bieberbach/Wichsenstein (Sechster der vergangenen Spielzeit) mit Ziel „Platz Vier bis Acht“

Kreisklasse 3 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

1. Spieltag

Sonntag, 9. August 2026, 15 Uhr:

SG SV Bieberbach/FC Wichsenstein - ASV Michelfeld 1:0 (0:0)

Die Gastgeber, die in der vergangenen Saison im Durchschnitt die meisten Zuschauer in der Kreisklasse 5 anlockten (152) und zum Start 2025/26 gegen den SV Gößweinstein auch einen Top-Wert bei einem Liga-Spiel verbuchten (250), konnten dieses Mal trotz Hitze eine dreistellige Besucherzahl begrüßen. Zwei von vier Neuzugänge aus der eigenen Jugend (Jahrgang 2007) standen in der Startelf, einer saß auf der Bank und einer kam im Vorspiel in der 2. Mannschaft zum Einsatz – vom potenziellen Stamm fehlten vier Mann (Pascal Krügel, Nicklas Meyer, Jannik Neidhart und Tim Sebald). Die Gäste aus der Nördlichen Oberpfalz (nur rund 29 Kilometer einfache Anfahrtstrecke, vor 30 Jahren am 1. Spieltag spielten zwei Ligen höher in der Bezirksliga Mittelfranken Nord der SV Bieberbach gegen ASV Michelfeld 1:1) liefen mit den Neuen Dominik Gebsattel und Nico Zitzmann von Beginn auf – Nicolas Christl (nach Fußprellung im 1. Testspiel am 3. Juli in Neukirchen nun mit Kurz-Einsatz in der 2. Mannschaft), Simon Schwendner (nach Fahrrad-Unfall dieses Mal ausfallend), Simon Zitzmann (nach Muskelfaserriss im Oberschenkel Mitte Juli noch nicht einsatzfähig) und Paul Gropp (Knieverletzung, Comeback voraussichtlich Mitte September) standen nicht auf dem Spielberichtsbogen. In einem anfangs offen geführten Match entwickelte sich schon in der ersten Halbzeit ein vorsichtiger Abnutzungskampf ohne klare Torchancen. Michelfeld erarbeite sich den ersten Eckball in der zehnten Minute, die Gastgeber in Minute Zwölf. Aus zwei bis drei guten Offensiv-Versuchen jedes Teams in den ersten 45 Minuten resultierten keine Tore, zumal beide Defensiv-Abteilungen konzentriert agierten, auch keine Gelegenheiten zu gefährlichen Distanzschüssen (keine Freistöße in Tornähe) zuließen und bei den Eckbällen konsequent verteidigten. Deshalb stand es folgerichtig zur Halbzeit torlos 0:0.