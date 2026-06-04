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Relegation
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SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach mit 1:1 gegen FC Burgsolms III
Teaser RELEGATION WETZLAR: +++ Torwart Maxheim glänzt mit Paraden, doch FC Burgsolms III holt gegen SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach nur einen Punkt. Der Abstieg in die C-Liga scheint besiegelt, die SG darf hoffen +++
Braunfels-Tiefenbach . Nach der hohen Niederlage gegen den TSV Albshausen hat Fußball-B-Ligist FC Burgsolms III am Dienstagabend in der zweiten Begegnung der Relegationsrunde gegen den Vizemeister der C-Liga, Gruppe 2, bei der SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach nach Führung noch 1:1 gespielt. Bester Mann auf dem Platz war FCB-Keeper Yaneill Maxheim, der die Angreifer der SG mit zahlreichen Glanzparaden zur Verzweiflung trieb.