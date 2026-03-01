Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SG Biskirchen/Ulmtal gewinnt den Hit in der Fußball-B-Liga
Teaser KLB WETZLAR: +++ Der Aufsteiger mischt weiterhin die Liga auf. Wie es zum Sieg des Neulings im Spitzenspiel gekommen ist +++
Wetzlar . Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal hat in der Fußball-B-Liga einen großen Schritt Richtung Durchmarsch gemacht. Im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten besiegte der Tabellenführer die SG Nauborn/Laufdorf mit 2:1. Der SC Waldgirmes III bleibt nach einem 4:2 gegen die SG Naunheim/Niedergirmes II ärgster Verfolger mit drei Punkten Rückstand.