SG Biskirchen/Ulmtal gewinnt den Hit in der Fußball-B-Liga Teaser KLB WETZLAR: +++ Der Aufsteiger mischt weiterhin die Liga auf. Wie es zum Sieg des Neulings im Spitzenspiel gekommen ist +++

Hat allen Grund, gut drauf zu sein: Torhüter Sven Lehne gewinnt mit der SG Biskirchen/Ulmtal das Spitzenspiel der Fußball-B-Liga gegen die SG Nauborn/Laufdorf. (Archivfoto) © TSV Albshausen

Wetzlar . Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal hat in der Fußball-B-Liga einen großen Schritt Richtung Durchmarsch gemacht. Im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten besiegte der Tabellenführer die SG Nauborn/Laufdorf mit 2:1. Der SC Waldgirmes III bleibt nach einem 4:2 gegen die SG Naunheim/Niedergirmes II ärgster Verfolger mit drei Punkten Rückstand.