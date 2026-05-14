SG Biskirchen/Ulmtal feiert alte und neue Fußball-Helden

Zusammenhalt wird seit jeher großgeschrieben bei der SG Biskirchen/Ulmtal, die den Durchmarsch von der Fußball-C-Liga in Wetzlars höchste Spielklasse schafft – 18 Jahre nach dem letzten A-Liga-Aufstieg der SG Ulmtal. © Marie Koch, TuSpo Holzhausen

Greifenstein/Leun. Bei Kevin Schweitzer steht das „t“ für Trainer. Aber auch für Titel, Talente und Teamgedanken. Eben für all das, was die Amtszeit des 30-Jährigen bei der SG Biskirchen/Ulmtal bislang prägt. Dabei fehlt genau jenes „t“, wenn man das Profil des spielenden Coaches auf dem Portal fupa.de aufruft. „Das“, sagt der Erfolgstrainer, der dort „Schweizer“ heißt, „wurde damals in Burgsolms falsch in meinen Spielerpass eingetragen“.