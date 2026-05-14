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Ligabericht
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SG Biskirchen/Ulmtal feiert alte und neue Fußball-Helden
KLB WETZLAR: +++ Pünktlich zum Aufstiegsjubiläum gelingt der Durchmarsch aus der C- in die A-Liga. Zwei prägende Figuren verraten, was den Fußball am Ulmbach ausmacht – damals wie heute +++
Greifenstein/Leun. Bei Kevin Schweitzer steht das „t“ für Trainer. Aber auch für Titel, Talente und Teamgedanken. Eben für all das, was die Amtszeit des 30-Jährigen bei der SG Biskirchen/Ulmtal bislang prägt. Dabei fehlt genau jenes „t“, wenn man das Profil des spielenden Coaches auf dem Portal fupa.de aufruft. „Das“, sagt der Erfolgstrainer, der dort „Schweizer“ heißt, „wurde damals in Burgsolms falsch in meinen Spielerpass eingetragen“.