SG Billig/Veytal: Ex-Landesliga-Coach übernimmt nach Aufstiegsdrama Der 45-jährige Daniel Ohmert folgt auf das nach Bessenich abgewanderte Trainer-Duo. von red · Heute, 16:12 Uhr · 0 Leser

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Denkbar knapp am großen Ziel vorbei und dennoch richten sich die Blicke bereits wieder nach vorne: Nach dem hauchzarten Scheitern im Aufstiegsrennen präsentiert die SG Billig/Veytal eine namhafte Lösung für die Trainerbank. Mit Daniel Ohmert übernimmt ein erfahrener Mann das Kommando für die kommende Spielzeit 2026/27.

Der Blick auf die Abschlusstabelle sorgt bei der Spielgemeinschaft nach wie vor für gemischte Gefühle. Obwohl die Mannschaft punktgleich mit der Konkurrenz der SG Bürvenich/Schwerfen war und sogar die bessere Tordifferenz vorweisen konnte, reichte es am Ende nicht für den zweiten Tabellenplatz. Aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs zog der Konkurrent in das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A ein, während Billig/Veytal erneut knapp den Kürzeren zog. Nach diesem sportlichen Nackenschlag galt es für die Verantwortlichen auch, ein neues sportliches Führungsteam zu finden. Der bisherige Trainer Thorsten Lewin und sein Co-Trainer Benjamin Wiedenau haben den Verein nach einem Jahr des Engagements verlassen und sich Rhenania Bessenich angeschlossen.