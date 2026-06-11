SG Billig/Veytal: Ex-Landesliga-Coach übernimmt nach Aufstiegsdrama

Denkbar knapp am großen Ziel vorbei und dennoch richten sich die Blicke bereits wieder nach vorne: Nach dem hauchzarten Scheitern im Aufstiegsrennen präsentiert die SG Billig/Veytal eine namhafte Lösung für die Trainerbank. Mit Daniel Ohmert übernimmt ein erfahrener Mann das Kommando für die kommende Spielzeit 2026/27.
Der Blick auf die Abschlusstabelle sorgt bei der Spielgemeinschaft nach wie vor für gemischte Gefühle. Obwohl die Mannschaft punktgleich mit der Konkurrenz der SG Bürvenich/Schwerfen war und sogar die bessere Tordifferenz vorweisen konnte, reichte es am Ende nicht für den zweiten Tabellenplatz. Aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs zog der Konkurrent in das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A ein, während Billig/Veytal erneut knapp den Kürzeren zog.
Nach diesem sportlichen Nackenschlag galt es für die Verantwortlichen auch, ein neues sportliches Führungsteam zu finden. Der bisherige Trainer Thorsten Lewin und sein Co-Trainer Benjamin Wiedenau haben den Verein nach einem Jahr des Engagements verlassen und sich Rhenania Bessenich angeschlossen.
Für den Neustart in der kommenden Saison ist dem Verein nun eine namhafte Verpflichtung gelungen. Der 45-jährige Daniel Ohmert übernimmt das Amt des Cheftrainers. Ohmert verfügt über reichlich Erfahrung im höherklassigen Fußball und trainierte bereits Mannschaften in der Bezirksliga sowie in der Landesliga, wo er zuletzt für den SC Rheinbach an der Seitenlinie stand. Von ihm erhofft sich der Verein wichtige neue Impulse.
Ihm zur Seite gestellt wird Rene Rothe, der als Co-Trainer fungieren wird. Rothe hat zwar bislang noch keine Erfahrung im Trainerbereich einer Herrenmannschaft vorzuweisen, bringt jedoch tiefe Orts- und Fußballkenntnisse mit. Er war selbst über viele Jahre hinweg für Rot-Weiss Billig aktiv und engagiert sich zudem bereits seit längerer Zeit erfolgreich als Jugendtrainer im Verein. Mit dieser Kombination aus Landesliga-Expertise und lokalem Stallgeruch blickt die SG Billig/Veytal zuversichtlich auf die anstehende Spielzeit.