SG Bexbach:1:3 (1:1) Niederlage beim SV Rohrbach von Joel Janes · Heute, 16:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Auch beim bisherigen Tabellenzweiten der Landesliga Ost, SV Rohrbach gab es für die SG Bexbach nichts zu holen. Nach einem 1:1 Halbzeitstand musste sich das Team von Trainer Jens Albrecht und Co.-Trainer Marc Fischer beim Schlusspfiff mit 1:3 geschlagen geben. Zwar zeigte sich die Mannschaft vom Höcherberg gegenüber dem letzten Spiel deutlich verbessert, stand aber am Ende doch mit leeren Händen da. Hierbei fiel die endgültige Entscheidung erst in der 2. Minute der Nachspielzeit. Der Favorit aus Rohrbach war von Anfang an spielbestimmend und ging bereits nach 8 Spielminuten mit 1:0 in Führung, als sich die Gästeabwehr noch im Tiefschlaf befand. Nach einem Pfostenkracher von Luca Philipp stand Simon Scholler genau richtig und staubte ab.

Die SG Bexbach schlug nach knapp einer halben Stunde zurück. Nach einer Ecke von Nicki Schneider rutschte die Kugel durch und Emilian Kurz konnte mit seinem ersten Saisontor am langen Pfosten zum 1:1 einschieben. In der Nachspielzeit hatte Pascal Buser noch eine Riesenmöglichkeit zur Führung, verzog aber leider aus spitzem Winkel. Fünf Minuten nach Wiederbeginn gingen die Gastgeber erneut in Führung. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung und dem Zuspiel auf Simon Zoller brauchte dieser freistehend nur noch einzuschieben. Die SG gab nicht auf und hatte eine Viertelstunde vor Spielende die Chance zum Ausgleich. Nach einer Ecke von Leon Kraus scheiterte Philipp Baschab mit seinem Kopfball am gegnerischen Torwart.