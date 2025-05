SG Bexbach: Versöhnliches Saisonfinale in Oberbexbach

Ein versöhnliches Saisonfinale mit einem 3:1 (1:1) Erfolg der SG Bexbach gegen den Meister der BZL Ost und Aufsteiger in die Landesliga SV Bliesmengen-Bolchen II erlebten die Besucher am letzten Spieltag in Oberbexbach. Die Fans sahen eine unterhaltsame Begegnung auf gutem Niveau.

Der 2. Vorsitzende des FVO Andreas Brutsch bedankte sich bei allen für ihr Engagement und den Einsatz für den Verein bzw. die Spielgemeinschaft. Er überreichte gemeinsam mit Ralf Schug an die scheidenden Trainer und an die Spieler Lukas Hussong, Max Leis und Philipp Leibrock eingerahmte Trikots mit dem Verein, dem Namen und der Rückennummer als Abschiedsgeschenk. Die genannten Spieler und auch „Ex-Trainer“ Steven Wagner werden weiterhin für die AH die „Fußballstiefel“ schnüren. Alle Akteure, auch Luca Jacob, der den Verein verlassen wird erhielten ein kleines Präsent und wurden mit großem Applaus verabschiedet.

Ihre Anerkennung zur Meisterschaft zollten die Spieler der SG Bexbach dem SV Bliesmengen-Bolchen und ihrem Trainer Markus Scherer, als sie vor Beginn der Begegnung Spalier standen und den Gegner beim Betreten des Platzes mit Applaus begrüßten.

Es entwickelte sich von Beginn an ein munteres Spiel, in dem beide Teams offensiv ausgerichtet waren. Nachdem Kapitän Moritz Weiland in der Anfangsphase noch am gegnerischen Torwart gescheitert war, gelang Pascal Buser im Anschluss an einen Freistoß von Marcel Preßer nach einer Viertelstunde die verdiente 1:0 Führung.

Die Freude darüber währte allerdings nicht lange, denn der Aufsteiger konnte schon 10 Minuten später nach einem Standard durch Timo Brocker zum 1:1 ausgleichen. Kurz danach hatte Tobias Deutsch die Riesenmöglichkeit, zielte aber zu ungenau und auch Sebastian Stein vergab in aussichtsreicher Position. So blieb es zur Pause beim Unentschieden.

Nach dem Wechsel übernahmen die Gastgeber mehr und mehr die Kontrolle und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten. In der 55. Minute war Sebastian Stein nach einem weiten Ball von Leon Buser auf und davon, konnte sich im Laufduell durchsetzen, verpasste jedoch den optimalen Abschluss.

Besser machte es Ben Schug 7 Minuten später. Er schloss eine gelungene Kombination aus dem Mittelfeld mit einem präzisen Schuss ins Eck zur 2:1 Führung ab. Mit seinem 2. Saisontor krönte er damit seine gute Leistung. 5 Minuten vor Spielende erhöhte Sebastian Stein mit seinem 8. Saisontreffer auf 3:1 und machte damit „den Deckel drauf“.

Mit diesem Erfolg über den Meister der BZL Ost nach einer starken Vorstellung sorgte die Mannschaft nach einer eher durchwachsenen Saison für einen versöhnlichen Abschluss.

Nach den Spielen der beiden aktiven Mannschaften wurde noch lange mit den Fans bei Schwenkbraten, Rostwürsten und kühlen Getränken der Saisonabschluss gefeiert. Der FV Oberbexbach bedankt sich bei all den vielen Helfern, die durch ihren ehrenamtlichen Einsatz und ihr Engagement zum Gelingen beigetragen haben. Herzlich Dank auch für die Spenden im Rahmen dieser Veranstaltung.

Die SG Bexbach belegt in der Endtabelle der Bezirksliga Ost mit 56 Punkten und einem Torverhältnis von 71:52 den 6. Platz.

Bericht: Peter Höffner