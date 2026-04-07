SG Bexbach verliert bei Hellas Bildstock II

Nach einem schwachen Auftritt musste sich die SG Bexbach bei Hellas Bildstock II mit 0:4 (0:0) geschlagen geben. Für die SG war es ein Spiel der vergebenen Möglichkeiten, während die Einheimischen ihre Konterchancen in der 2. Halbzeit eiskalt nutzten. In dieser Partie bewahrheitete sich leider die alte Fußballerweisheit: „Wer vorne die Tore nicht macht, wird irgendwann hinten bestraft“. Was das Gästeteam insbesondere vor der Pause an Chancen liegen ließ, war erstaunlich und ging schon fast nicht mehr auf die berühmte Kuhhaut. So bezog man die 2. Saisonniederlage, die allerdings etwas zu hoch ausfiel.
Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse begann die Begegnung etwas schleppend. Beide Mannschaften versuchten mit viel Ballkontrolle ins Spiel zu kommen. Spannende Torraumszenen blieben zunächst Mangelware. Die erste gute Aktion in der Partie hatte die SG Bexbach: Nach einer sehenswerten Kombination über die linke Angriffsseite war Pascal Buser frei, doch er brachte die Kugel im Strafraum nicht unter Kontrolle (15.) 10 Minuten später gab es einen Aufreger im 16er der Gastgeber: Nachdem Torwart Robin Konzer beim Abschlag aus der Hand den Ball verfehlte, nahm er die Kugel nochmal auf. Dies wurde vom Unparteiischen konsequenterweise mit einem indirekten Freistoß und gelb geahndet. Leon Buser brachte den Ball leider nicht im Netz unter.
In der Folge gab es noch weitere Möglichkeiten durch Fred Stumpfs, Sebastian Stein, Leon und Pascal Buser, sowie Tobias Deutsch, die jedoch alle nicht genutzt werden konnten. Aber auch Bildstock hatte bei Konterangriffen einige Chancen, doch SG Keeper Joel Janes war stets im Bilde. So blieb es nach 45 Minuten beim torlosen Remis.
Nach der Pause lockerten beide Teams etwas ihre Defensive. 10 Minuten nach Wiederbeginn konnte SG Keeper zweimal glänzen und auch der Nachschuss wurde von David Bender und Moritz Weiland abgeblockt. Praktisch im Gegenzug hate Leon Buser nach einem schnell vorgetragenen Angriff die Führung auf dem Fuß, brachte die Kugel aber nicht am gegnerischen Torwart vorbei im Netz unter.
Nach rund einer Stunde kippte die Begegnung: Bildstock ging im Anschluss an eine Ecke durch einen Kopfball von Sebastian Braun mit 1:0 in Führung. In der Folge wurde die Partie noch intensiver und hitziger. Es gab mehrere gelbe Karten und eine 10 Minuten Zeitstrafe gegen einen Bildstocker Spieler. Die SG konnte diese Zeit leider nicht nutzen. Es gab zwar kurz danach Tormöglichkeiten für Fred Stumpfs und Sebastian Stein, doch zögerten beide zu lange im Abschluss. Stattdessen legten die Gastgeber nach und konnten im Anschluss an einen Freistoß aus dem Halbfeld aus stark abseitsverdächtiger Position den Vorsprung auf 2:0 ausbauen.
Dieser Treffer war schon die Vorentscheidung. Trainer Jens Albrecht wechselte zwar noch mehrfach aus und brachte frische Kräfte. Doch diesmal hatte diese Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg. Trotz aller Bemühungen war keiner in der Lage, das Ruder noch einmal herumzureißen. Nach der Lockerung der Abwehr und den Umstellungen im Mittelfeld kassierte die SG in den Schlussminuten noch zwei weitere Gegentore. Am Ende stand ein verdienter Heimsieg für den SV Hellas Bildstock II, der seine Chancen nach der Pause konsequent nutzte und defensiv nur wenig zuließ.
Fazit: diese Niederlage schmerzt und ist ärgerlich. Doch jede Mannschaft kann einmal einen schlechten Tag erwischen. Es gilt nun, genau zu analysieren, woran es gelegen hat, um ggfs. an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Auf keinen Fall sollte man in Panik verfallen und den bisher so erfolgreichen Weg weitergehen.
Bericht: Peter Höffner