SG Bexbach verliert bei Hellas Bildstock II von Joel Janes · Heute, 10:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Nach einem schwachen Auftritt musste sich die SG Bexbach bei Hellas Bildstock II mit 0:4 (0:0) geschlagen geben. Für die SG war es ein Spiel der vergebenen Möglichkeiten, während die Einheimischen ihre Konterchancen in der 2. Halbzeit eiskalt nutzten. In dieser Partie bewahrheitete sich leider die alte Fußballerweisheit: „Wer vorne die Tore nicht macht, wird irgendwann hinten bestraft“. Was das Gästeteam insbesondere vor der Pause an Chancen liegen ließ, war erstaunlich und ging schon fast nicht mehr auf die berühmte Kuhhaut. So bezog man die 2. Saisonniederlage, die allerdings etwas zu hoch ausfiel. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse begann die Begegnung etwas schleppend. Beide Mannschaften versuchten mit viel Ballkontrolle ins Spiel zu kommen. Spannende Torraumszenen blieben zunächst Mangelware. Die erste gute Aktion in der Partie hatte die SG Bexbach: Nach einer sehenswerten Kombination über die linke Angriffsseite war Pascal Buser frei, doch er brachte die Kugel im Strafraum nicht unter Kontrolle (15.) 10 Minuten später gab es einen Aufreger im 16er der Gastgeber: Nachdem Torwart Robin Konzer beim Abschlag aus der Hand den Ball verfehlte, nahm er die Kugel nochmal auf. Dies wurde vom Unparteiischen konsequenterweise mit einem indirekten Freistoß und gelb geahndet. Leon Buser brachte den Ball leider nicht im Netz unter.

In der Folge gab es noch weitere Möglichkeiten durch Fred Stumpfs, Sebastian Stein, Leon und Pascal Buser, sowie Tobias Deutsch, die jedoch alle nicht genutzt werden konnten. Aber auch Bildstock hatte bei Konterangriffen einige Chancen, doch SG Keeper Joel Janes war stets im Bilde. So blieb es nach 45 Minuten beim torlosen Remis. Nach der Pause lockerten beide Teams etwas ihre Defensive. 10 Minuten nach Wiederbeginn konnte SG Keeper zweimal glänzen und auch der Nachschuss wurde von David Bender und Moritz Weiland abgeblockt. Praktisch im Gegenzug hate Leon Buser nach einem schnell vorgetragenen Angriff die Führung auf dem Fuß, brachte die Kugel aber nicht am gegnerischen Torwart vorbei im Netz unter.