SG Bexbach verliert bei der II. Mannschaft von Schwarzenbach

Neues Spiel – altes Lied. Wenn du vorne die Dinger nicht machst, kannst du nicht gewinnen. So war es auch diesmal. Nach mäßigem Spiel musste sich die SG Bexbach beim SV Schwarzenbach II mit 1:2 (0:2) geschlagen geben.

Dabei übernahm das Gästeteam von Anfang an die Initiative und war feldüberlegen. Was fehlte war eigentlich nur der Führungstreffer. Marian Eichel scheiterte zweimal am gegnerischen Torwart und auch Pascal Buser und Fred Stumpfs brachten die Kugel nicht im gegnerischen Netz unter. So kam es, wie es kommen musste.

Praktisch mit dem ersten gefährlichen Angriff nach 25 Minuten gingen die Gastgeber nach einem im Nachschuss verwandelten Strafstoß mit 1:0 In Führung. Leider entschied sich der Unparteiische in den entscheidenden Spielsituationen zweimal gegen die Gästemannschaft Beim vermeintlichen Strafstoß wurde durch Torwart Thomas Reinhardt klar der Ball gespielt und zuvor befand sich der Schwarzenbacher Stürmer weit im Abseits was nicht geahndet wurde. Leider gibt es keinen Videobeweis.

Ab diesem Zeitpunkt gab es einen Bruch im Spiel der Gäste, zumal Schwarzenbach wenig später sogar auf 2:0 erhöhen konnte. Dieses Ergebnis, das auch zur Pause Bestand hatte, entsprach absolut nicht dem Spielverlauf.