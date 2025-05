SG Bexbach: Verdienter 2:0 Derbysieg über die „Sandhasen“

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

„Derbysieger, Derbysieger hey, hey“ hallte es nach der Partie auf dem grünen Rasen am Alten Schlammweiher in Bexbach. In einem spannenden und intensiven Stadtderby konnte sich die SG Bexbach gegen den Aufstiegsaspiranten ASV Kleinottweiler nach einer starken Leistung mit 2:0 (2:0) durchsetzen. „Matchwinner“ war Sebastian „Buddy“ Stein, der beide Treffer erzielen konnte.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Kleinottweiler musste gewinnen, wollte es den Aufstiegsplatz 2 in der BZL Ost gegenüber den SF Reinheim verteidigen, denn die hatten bereits einen Tag zuvor mit einem Auswärtssieg in Blickweiler vorgelegt. Entsprechend motiviert und angriffslustig begannen die Gäste.